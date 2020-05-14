Названо можливе місце початку нової пандемії

Ілюстративне фото (pixabay)

Вирубуючи джунглі, люди все далі проникають у колись дикі райони, що збільшує загрозу передачі вірусів

Людство може вразити ще один вірус, який нині вражає тварин, що мешкають в дощових лісах Амазонії. Про це заявив бразильський еколог Давид Лапола, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AFP.

Лапола заявив, що вирубуючи джунглі, люди все далі проникають у колись дикі райони, що збільшує загрозу передачі вірусів людині.

"Амазонія - це величезний резервуар вірусів. Нам краще не випробовувати удачу", - попередив Лапола.

Еколог заявив, що продовження хижацької вирубки лісів Амазонії, регіону, що включає в себе частину територій Бразилії, Перу, Колумбії, Венесуели, Еквадору, Болівії, Гайани, Сурінаму і Французької Гвіани, може призвести до спалаху зоонозів, тобто хвороб, що передаються від тварин до людини. Досі такі випадки спостерігалися в основному в Африці і Південній Азії. Останнім з них, згідно з основною версією, стала пандемія коронавірусної інфекції COVID-19.

Нагадаємо, коронавірус в світі діагностували у 4 429 744 осіб, з них - 298 174 людини померли. У США зафіксовано найбільшу кількість смертей від COVID-19 - 85 197, а також випадків зараження. Ще 310 259 чоловік там одужали.

Крім того, раніше повідомлялося, що в Китаї померла перша людина, інфікована новим хантавірусом.

Автор: Анастасия Рокитна