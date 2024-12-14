Названо способи мінімізації зростання тарифів на транспортування газу

"На сьогодні ми маємо ситуацію, коли не росія ініціювала припинення транзиту, а українська сторона за підтримки Єврокомісії просто не бажає продовжувати цей транзит. І це правильно. Чому? Тому що на цьому транзиті, на транзиті нафти і газу, росія щорічно заробляє близько 12 мільярдів доларів. 12 мільярдів доларів, які направляються в бюджет на війну проти України — це недопустимі речі", — зазначив Омельченко.

Водночас він підкреслив, що відмова від транзиту створює виклики для газотранспортної системи України.

"Транзит є одним з основних джерел доходів для оператора газотранспортної системи України. З його припиненням компанія змушена буде підвищувати тарифи на природний газ магістральними газопроводами", - додав експерт.

На його думку, підвищення тарифів можна мінімізувати через оптимізацію витрат оператора. Також експерт виступає за припинення перерахування коштів від ОГТСУ до "Нафтогазу" за передані активи в рамках анбандлінгу.

"По-перше, потрібно переглянути всі витрати ОГТСУ, адже є потенціал для їхнього скорочення. По-друге, слід припинити систему перерахування коштів від ОГТСУ до 'Нафтогазу', яка залишилась з часів анбандлінгу. Дві державні компанії не повинні гратися у подібні фінансові схеми", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати звернувся до НКРЕКП із закликом надати обґрунтування запропонованих тарифів на транспортування газу.

Організація наголосила на серйозних наслідках для газовидобувної галузі. Комітет пропонує провести інвентаризацію активів Оператора ГТС та залишити тарифи на поточному рівні до надання всіх необхідних розрахунків.