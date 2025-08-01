Названо щасливу квітку для кожного знаку Зодіаку: у Овнів це півонія, у Раків - гладіолус

Астрологи вважають, що кожен знак Зодіаку має свою щасливу квітку, яка гармонізує енергію, допомагає розкрити внутрішній потенціал і навіть притягує любов чи удачу. Окрім цього, якщо ви знатимете свою рослину за гороскопом, то зможете зробити її своїм талісманом.
Яка квітка підходить кожному знаку Зодіаку, розповідає РБК-Україна.
Сильні, незалежні та палкі Овни резонують з енергією півонії. Її насичений аромат і розкішні пелюстки символізують амбіції, жагу до перемог і пристрасть до життя. Ця квітка допомагає Овнам не втрачати внутрішній вогонь на шляху до цілей, підтримує в моменти втоми та підсилює природну харизму.
Для Тельців троянда, ніби справжній "квітковий близнюк" - символ краси, чуттєвості та вірності своїм переконанням. Вона допомагає зберігати спокій у напружених ситуаціях, заземлює, коли емоції зашкалюють, і нагадує про важливість внутрішнього комфорту. Троянда надихає Тельців берегти те, що вони люблять.
Невимушена, сонячна та водночас філософська, ромашка підходить легким на підйом Близнюкам, які постійно шукають істину. Вона сприяє ясності думок, зменшує тривожність і дарує відчуття легкості. Ідеальна квітка для перезавантаження ментального простору та гармонії в стосунках.
На перший погляд, він стриманий, але всередині неймовірна глибина. Саме так описують і Рака, і гладіолус. Ця квітка підтримує чутливу натуру, додає стійкості, коли життя кидає виклики, та нагадує про важливість родинного тепла. Гладіолус - справжній оберіг для тих, хто відчуває серцем.
Леви вважаються природженими лідерами, а їхній квітковий символ тягнеться до сонця так само впевнено, як вони до успіху. Соняшник надає сили, підживлює амбіції та захищає від заздрощів. Це потужний талісман, який підсилює магнетизм й допомагає зберігати внутрішнє світло навіть у темні періоди.
Практичні та аналітичні Діви часто живуть у режимі постійної турботи про все навколо. Лаванда заспокоює їхній розум, врівноважує тіло й душу, допомагає сповільнитися та побачити красу в простих речах. Її аромат очищає простір, а тонка енергія відкриває шлях до внутрішньої тиші.
Квітка, яка розкривається у пишному цвіті, ідеальна пара для Терезів. Гортензія допомагає відчути внутрішній баланс, дає спокій у виборі та підсилює інтуїцію. А ще вона чудово підходить як талісман, якщо ви хочете залучити в дім кохання чи спокій.
Магія, глибина, пристрасть - такі слова описують і Скорпіона, і його квітку. Чорна орхідея уособлює силу, яка ховається за мовчанням. Вона підтримує у складні періоди трансформації, посилює чуттєвість і допомагає Скорпіонам не втратити себе серед урагану емоцій.
Шляхетна форма іриса вказує на мудрість і витонченість. Ця квітка сприяє духовному росту, активізує творчий потенціал і допомагає Стрільцям бачити ширше не лише зовнішній світ, а й внутрішні горизонти. Ірис чудовий компас для тих, хто завжди шукає сенс і напрямок.
Символ сили, гідності та впевненості. Амариліс гармонізує з внутрішнім стрижнем Козорогів, допомагає зберігати витримку й надихає не зупинятись на півдорозі. Це талісман цілеспрямованих, які знають, що час їхній союзник, а не ворог.
Не банальний символ самозакоханості, а квітка нових початків і унікальності. Нарцис підкреслює індивідуальність Водолія, стимулює творче мислення, дає сміливість бути не такими, як усі. Він допомагає розкрити потенціал і йти своїм шляхом, навіть коли ніхто не розуміє.
Ніжна лілія підходить глибоким, чутливим і мрійливим Рибам. Вона розкриває серце, зцілює душевні рани та підсилює інтуїцію. Лілія створює навколо Риб світ, де є місце і для фантазії, і для гармонії з реальністю.
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Під час створення матеріалу було використано джерела: Parade, Knowinsiders.