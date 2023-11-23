Названо секрет популярності горілки Green Day

Green Day Evolution – преміальна горілка з особливою філософією, яка вирізняється серед безлічі інших українських виробників.

"Бренд створений з високою метою: дати споживачам міцний напій високої природної чистоти, який можна пити, не побоюючись наслідків; який пропагує особисту свободу кожного. Саме завдяки цьому позиціонуванню Green Day доволі швидко набув великої кількості справжніх прихильників", – наголосили у компанії.

Що ж такого особливого є в продукті, за який велика частина споживачів готова платити більше? Відповідь: найвища якість горілки, дизайн, не схожий на конкурентів, послідовність у просуванні на ринку і головне – постійна націленість на розвиток, віра в те, що можна зробити ще кращою, здавалося б, уже досконалу горілку.

"Еволюція означає Розвиток. Green Day знає, як потрібно розвиватися, це частина його філософії. А це означає, що ранок для його споживача завжди буде добрим", - зазначив Фелікс Борисович Черток, співвласник Торгового дому "АВ".

Технологія виробництва Green Day сертифікована за міжнародними екологічними стандартами / Фото Green Day

Чим особлива серія Green Day Evolution

Серія Green Day Evolution повною мірою відображає цю філософію, з особливою м'якістю і чистотою, які відмінно п'ються в різних куточках світу. А зручна ергономічна пляшка з високотехнологічною етикеткою має привабливий і гідний вигляд на тлі провідних світових виробників. Смак напоїв теж нічим не поступається відомим імпортним горілкам.

Технологія виробництва Green Day сертифікована за міжнародними екологічними стандартами ISO 14024, ухваленими в 56 країнах світу. Виробництво напою не справляє шкідливого впливу на навколишнє середовище. До складу горілки входять тільки натуральні інгредієнти, безпечні для організму людини.

"Відсутність похмільного синдрому за умови помірного споживання – це одна з унікальних особливостей Green Day. Вміст альдегідів і сивушних масел у 2,5 раза нижчий, ніж затверджено в ДСТУ! Для покупців це означає гарне самопочуття після споживання", – розповіли у компанії.

Зі споживачем бренд розмовляє сучасним язиком. А іноваційні ідеї, відповідальність та постійний професійний розвиток роблять Green Day особливим на українському ринку.

Ексклюзивним дистриб'ютором горілки Green Day на території України є Торговий дім АВ. Це досвідчений дистриб'ютор алкогольних брендів високої якості, який має перевірену часом репутацію і виконує свої обов'язки навіть в умовах війни.

Багатий та унікальний досвід роботи на алкогольному ринку з переконливими цифровими показниками продажу популярних у споживачів українських бренді ADJARI, HELSINKI, UKRAINKA та DOVBUSH робить компанію однією з найпотужніших у галузі.