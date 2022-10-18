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Названо побутові прилади, які краще не включати з 17:00 до 23:00

Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Через російські удари по енергетичних об'єктах у вечірній пік краще не включати бойлери, чайники, пральні машини та низку інших приладів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву прем'єра Дениса Шмигаля на засіданні уряду.

За його словами, вчора під час вечірнього піку рівень споживання електроенергії у Києві знизився на 10%, у всьому центральному регіоні - на 8%. Але загалом по Україні споживання збільшилось на 1,8% за рахунок західних та північних областей.

"Тому хочу ще раз наголосити: максимальна економія електроенергії - це те, що ми просимо зробити кожного українця. Особливо це стосується вечірніх годин. З 17:00 до 23:00 не користуйтесь пральними машинками, бойлерами, кондиціонерами, обігрівачами. Обмежте використання електрочайників і електроплит", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що необхідно вимикати світло у приміщеннях, де немає людей, перенести ремонтні роботи на денний час, вимкнути вивіски та зайве освітлення.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві енергетики заявили, що віялові відключення електроенергії залежать від того, як просуватимуться роботи на пошкоджених об'єктах.

Сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що з 10 жовтня росіяни своїми ударами зруйнували 30% електростанцій.

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Денис ШмигальЕлектроенергія