Цьогоріч за нагороди змагалися автори 38 журналістських робіт. Конкурс покликаний відзначити медійників, які досліджують проблему нелегального ринку тютюнових виробів, його масштаби та наслідки для економіки й державного бюджету.

Ініціатором премії, яку проводять із 2023 року, є Асоціація "Укртютюн". Цього року до конкурсу долучилися журналісти з Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Львівської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Харківської, Херсонської, Хмельницької та Чернівецької областей, а також Києва і загальноукраїнських медіа.

"Ми вже вчетверте проводимо премію. Щороку дедалі більше журналістів досліджують масштаби нелегального ринку, проводять розслідування, шукають факти та ставлять незручні запитання. Особливо цінно, що до конкурсу долучаються медійники з прифронтових регіонів", - зазначила генеральна директорка Асоціації "Укртютюн" Наталія Фесюн.

"У час, коли кожен день приносить нові виклики, коли ми починаємо ранок із запитання, як минула ніч, вони знаходять сили, час і натхнення готувати якісні матеріали та висвітлювати проблеми, які не можна залишати поза увагою. Щиро вдячні кожному учаснику за професіоналізм і небайдужість. Адже кожен такий матеріал допомагає привернути увагу до проблеми, яка потребує системного вирішення", - додала вона.

Переможці КонтраFACTS Media Awards 2026

Переможцями основних номінацій стали:

Перше місце - 70 000 грн: редакція ПІК (Івано-Франківська область) за відеорозслідування "Сигарети без акцизу та тютюн в роздріб: як працює нелегальний ринок на Прикарпатті" (читати).

редакція ПІК (Івано-Франківська область) за відеорозслідування "Сигарети без акцизу та тютюн в роздріб: як працює нелегальний ринок на Прикарпатті" (читати). Друге місце - 40 000 грн: Тетяна Калмикова (Хмельницька область) за матеріал "Шо ви курите?: що може дізнатися покупець про сигарету без лабораторії" (читати).

Тетяна Калмикова (Хмельницька область) за матеріал "Шо ви курите?: що може дізнатися покупець про сигарету без лабораторії" (читати). Третє місце - 30 000 грн: Олена Бурцева (Дніпропетровська область) за матеріал "Купуєш нелегальне - крадеш у своєї армії: чому Дніпропетровська область залишилась лідером тіньового ринку сигарет" (читати).

"Минулого року ми також брали участь, але не отримали призового місця. І от цього року доклали максимум зусиль і залучили всіх у редакції до підготовки конкурсної роботи - кожен відповідав за свій напрям. Нам самим ця робота дуже сподобалася. Тому ми очікували на перемогу", - наголосила представниця редакції ПІК Оксана Камінська.

Спеціальні відзнаки премії

Крім трьох основних призових місць, журі визначило лауреатів трьох спеціальних відзнак. Кожен із переможців отримав 20 000 грн.

Відзнаки присудили:

Ганна Цьомик та Марія Солодовнік (Харківська область) - за матеріал "Підпілля, диджиталізація. Як ринок нелегального тютюну на Харківщині змінився під час повномасштабної війни" (читати).

- за матеріал "Підпілля, диджиталізація. Як ринок нелегального тютюну на Харківщині змінився під час повномасштабної війни" (читати). Ольга Тарантіна (Полтавська область) - за матеріал "Контрафакту - на мільярди, штрафів - на тисячі: що демонструють судові рішення Полтавщини" (читати).

- за матеріал "Контрафакту - на мільярди, штрафів - на тисячі: що демонструють судові рішення Полтавщини" (читати). Любов Кіпоренко (Львівська область) - за серію соціальних радіороликів, присвячених проблемі нелегальної торгівлі тютюновими виробами.

Окрему спеціальну відзнаку від Асоціації "Укртютюн" із винагородою 10 000 грн присудили Ярославу Даниленку (Львівська область). Його відзначили за матеріал "Вилучили на понад 3 млрд грн - а що далі? Як справи про нелегальний тютюн доходять до суду і чим закінчуються" (читати).

Також уперше за історію премії партнер конкурсу - ініціатива "Ні контрабанді" - вручив додаткові подарунки п'ятьом учасникам:

Оксана Казакова (медіахолдинг "Гривна", Херсонська область);

Мар'яна Пономарьова ("Главпост");

Поліна Ушакова (ТРК "Рудана", Дніпропетровська область);

Сергій Пономарьов ("Лайф Київ");

Руслан Підгорний ("Південна Правда", Миколаївська область).

Усі учасники, чиї роботи допустили до конкурсу, але які не отримали основних призових місць або спеціальних відзнак, отримають гарантовану винагороду за участь - 2 500 грн.

Як оцінювали конкурсні роботи

Конкурсні роботи оцінювало професійне журі, до складу якого увійшли:

Ростислав Шаправський - головний редактор РБК-Україна;

Олександра Некращук - заступниця головного редактора NV Бізнес;

Юлія Самаєва - редакторка відділу економіки "Дзеркала тижня";

Віталій Голубєв - секретар Національної спілки журналістів України;

Дмитро Чепур - керівник відділу спецпроєктів Mind;

Дар'я Січкар - менеджерка комітетів Європейської Бізнес Асоціації;

Наталія Фесюн - генеральна директорка "Укртютюн".

Серед критеріїв оцінювання були відповідність темі конкурсу, глибина опрацювання матеріалу, якість перевірки фактів, збалансованість подачі та зрозумілість для аудиторії.

"Якість конкурсних робіт зростає, тому було важче, ніж у минулі роки, визначати переможців. Але це добре, адже говорить про здорову конкуренцію між учасниками, інтерес до премії і потенціал висвітлення тем", - наголосив член журі, секретар Національної спілки журналістів України Віталій Голубєв.

Хто підтримує премію

Проведення КонтраFACTS Media Awards підтримують компанії - члени Асоціації "Укртютюн": BAT Україна, JTI Україна, Imperial Brands та Філіп Морріс Україна.

Старший менеджер зі зв'язків із громадськістю BAT Україна Андрій Танчак зазначив, що цього року легальні виробники зіткнулися із серйозними наслідками війни, зокрема атаками на підприємства та вимушеним зупиненням частини виробництв.

"Цього року ми особливо гостро відчули наслідки війни. Всі великі легальні виробники в Україні зазнали серйозних атак. Багато підприємств було зупинено. Попри всі ці виклики легальні виробники продовжують працювати, зберігати робочі місця і сплачувати податки. Нам не байдуже, що відбувається на ринку. Саме тому для нас дуже важлива робота журналістів, які показують конкретні приклади нелегального ринку", - сказав він.

Менеджерка з протидії нелегальній торгівлі та охорони праці Imperial Brands Ukraine Вероніка Грикун наголосила на ролі медіа у приверненні уваги суспільства до проблеми.

"Ми постійно комунікуємо з правоохоронцями та органами державної влади, проте достукатися до свідомості кожного громадянина ми можемо саме з журналістською допомогою. Із продажу легальної пачки сигарет понад 90% йде до державного бюджету. Якщо продається нелегальна пачка, ці кошти повністю йдуть у тінь", - зазначила вона.

Менеджер із протидії нелегальній торгівлі Філіп Морріс Україна Андрій Лукасевич підкреслив важливість журналістських розслідувань для виявлення порушень і підвищення прозорості ринку.

"Ми як легальні виробники виступаємо за неухильне дотримання українського законодавства та всіх регуляторних вимог, а також за розвиток чесного, прозорого й конкурентного ринку. Важливу роль у протидії нелегальній торгівлі відіграють журналісти, адже їхні розслідування та публікації допомагають привертати увагу до проблем, виявляти порушення та сприяти підвищенню прозорості в галузі", - сказав він.

Менеджер із регуляторних питань JTI Україна Євген Кузьменко акцентував на необхідності комплексного висвітлення теми нелегального ринку.

"Для нас журналісти є одними з ключових партнерів, які висвітлюють проблему нелегального ринку та необхідність боротьби з нею. Важливо, щоб медіа, які пишуть на цю тему, ставало більше, а саму проблему висвітлювали з різних боків - не лише через втрати бюджету, а й через нелегальні схеми, онлайн-торгівлю, роботу правоохоронців і судової системи", - наголосив він.