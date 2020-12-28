Названо парламентскую фракцию, которая была самой эффективной в 2020

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

В 2020 году "Слуга народа" подала 51% от инициированных депутатами и рассмотренных в зале законопроектов, став лидером среди парламентских фракций.

Такие данные приводят в пресс-службе "Слуги народа".

Всего в 2020 году Верховная рада рассмотрела 1028 законопроектов, из которых 805 поданы народными депутатами. Из них 411 инициировали нардепы от "Слуги народа".

Среди законопроектов, инициированных и принятых нардепами в целом, более 75% - авторства "слуг народа". Среди принятых за основу - таких 77%.

В политсиле также подсчитали, что всего Верховная рада провела 88 пленарных заседаний и 4154 голосования. С 1028 рассмотренных законопроектов 439 принятые более чем 300 голосами.

"Коронакризис существенно повлиял на работу парламента. Мы имели меньше времени для работы в режиме пленарных заседаний, часть наших коллег отсутствовали в зале из-за болезни. А ряд запланированных реформ пришлось отложить из-за необходимости принятия срочных антикризисных законов. Впрочем, за 2020-й год парламент проголосовал за ряд критически важных законопроектов: направленных как на борьбу с пандемией, так и на социальную защиту украинцев", - рассказал в комментарии РБК-Украина председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

По подсчетам общественного движения "Честно", "Слуги народа" голосуют "за" законопроекты на уровне 88% и по этому показателю опережают другие фракции. Далее идут "Голос" - 66% и группа "Доверие" - 62%.

В среднем во время голосования за законы в целом "Слуги народа" поддерживают около 90% законодательных инициатив. Основная часть депутатов голосует между 80% и 100%.

По количеству подписанных законов среди всех парламентариев лидирует депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев - 36 из 141 поданного (или 26% успешных). На втором месте его коллега по фракции Елена Шуляк - 33 из 74 (или 45%). На третьем месте тоже представительница "Слуги народа" - Роксолана Пидласа, на ее счету - 30 подписанных из 77 представленных законопроектов.

По данным "Честно", с 335 голосований во втором чтении 120 законов фракция “Слуги народа” проголосовала монобольшинством, отдав 226 и больше голосов.

В следующий раз в сессионном зале депутаты соберутся 26 января. Из-за усиления карантина в январе парламент изменил календарный план проведения четвертой сессии. Вместо двух пленарных недель будет один. До проведения сессионной неделе нардепы будут работать в комитетах.

Напомним, ранее в "Слуге народа" рассказали о планах на 2021 год. Монобольшинство планирует провести судебную реформу, принять законопроект о всеукраинском референдуме, локализации, бытовых отходах, воплотить реформу СБУ и Конституционного суда. Также планируют расширить "Большую стройку" и начать восстановление культурных памятников - "Большую реставрацию".