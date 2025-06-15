Названо найщасливіших жінок за знаком Зодіаку: з ними поруч Фортуна

Риби

Ці жінки відчувають світ глибше, аніж інші. Риби мають тонку інтуїцію, яка рятує від помилок і веде до важливих зустрічей. Навіть у моменти розгубленості доля дає їм правильні підказки. Їх люблять, бо вони щирі. Їм щастить, бо вони довіряють життю.

Терези

Жінка-Терези живе у гармонії зі світом, і світ щедро відповідає їй взаємністю. Вона вміє будувати стосунки, притягує увагу і не помічає, як легко вирішує складні питання. Терези ніби вміють домовитися з Фортуною, і та завжди поруч, коли потрібно. Їм щастить, хоча вони не завжди це розуміють.

Лев

Жінка-Лев не боїться бути в центрі уваги, і саме там її найчастіше знаходить удача. Вона відкрита до можливостей, обожнює ризикувати та вміє перетворити найсміливішу ідею на блискучий результат. Фортуна вважає її своєю улюбленицею і не приховує цього. А Левиця вміє цим користуватися.

Телець

Жінка-Телець випромінює спокій, а життя дарує їй комфорт, стабільність і підтримку. Вона вміє чекати і саме тому отримує найкраще. Її щастя не завжди гучне, але глибоке й дуже особливе. Вона створює навколо себе простір, де хочеться жити, кохати й дякувати долі за кожен день.