Названо найпопулярніші кольори авто в Україні у 2024 році: свіжа статистика

Лідерство в команді білих автомобілів здобув Renault Duster. Третина реалізованих авто була пофарбована у сірий колір. Найбільш численним з них також став компактний кросовер Renault Duster.

Автомобілі чорного кольору обрали 15% покупців. У цьому забарвленні частіше за інших реєструвалися автомобілі моделі Toyota Camry. На авто у синьому кольорі свій вибір зупинили 7% покупців. Тут найпопулярнішим став електромобіль Volkswagen ID.4. Замикає п'ятірку найпопулярніших кольорів на українському ринку нових легкових авто – зелений (3%). Лідер серед зелених – кросовер Toyota RAV-4.

Також до ТОП-10 кольорів 2024 року на українському ринку нових машин увійшли: червоний (2,9%), бежевий (2%), коричневий (1%), жовтий (0,6%) та оранжевий (0,4%).