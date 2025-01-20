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Названо найпопулярніші кольори авто в Україні у 2024 році: свіжа статистика

Фото: названо найпопулярніші кольори авто в Україні у 2024 році (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Найпопулярнішим кольором на українському ринку нових легкових авто у 2024 році став білий. Зазначається, що понад 35% нових машин, з реалізованих у минулому році, були саме цього кольору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".

Лідерство в команді білих автомобілів здобув Renault Duster. Третина реалізованих авто була пофарбована у сірий колір. Найбільш численним з них також став компактний кросовер Renault Duster.

Автомобілі чорного кольору обрали 15% покупців. У цьому забарвленні частіше за інших реєструвалися автомобілі моделі Toyota Camry. На авто у синьому кольорі свій вибір зупинили 7% покупців. Тут найпопулярнішим став електромобіль Volkswagen ID.4. Замикає п'ятірку найпопулярніших кольорів на українському ринку нових легкових авто – зелений (3%). Лідер серед зелених – кросовер Toyota RAV-4.

Також до ТОП-10 кольорів 2024 року на українському ринку нових машин увійшли: червоний (2,9%), бежевий (2%), коричневий (1%), жовтий (0,6%) та оранжевий (0,4%).

 

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Автомобільний ринок