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Названо количество украинцев, которых Россия преследует по политическим и религиозным мотивам

Автор: Мария Кучерявец

По состоянию на сегодня, Российская Федерация преследует 130 граждан Украины по политически-религиозным мотивированным обвинениям. Из них 121 - заключенные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена Людмилу Денисову.

"Сейчас РФ по политически-религиозным мотивированным обвинениям преследует 130 граждан Украины, из которых 121 находится в заключении, в том числе 2 женщины (15 - во временно оккупированном Крыму, 106 - на территории РФ) и 9 человек лишены права на свободу передвижения", - написала Денисова.

По ее словам, 76 человек уже осуждены на длительные сроки, остальные - 45 человек находятся под судом и следствием.

"Среди заключенных - многодетные родители, люди с тяжелыми заболеваниями, общественные журналисты и правозащитники", - уточнила Денисова.

Она добавила, что в семьях украинских политзаключенных Кремля остались без родительской опеки 207 несовершеннолетних детей.

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