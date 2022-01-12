Названо количество украинцев, которых Россия преследует по политическим и религиозным мотивам

"Сейчас РФ по политически-религиозным мотивированным обвинениям преследует 130 граждан Украины, из которых 121 находится в заключении, в том числе 2 женщины (15 - во временно оккупированном Крыму, 106 - на территории РФ) и 9 человек лишены права на свободу передвижения", - написала Денисова.

По ее словам, 76 человек уже осуждены на длительные сроки, остальные - 45 человек находятся под судом и следствием.

"Среди заключенных - многодетные родители, люди с тяжелыми заболеваниями, общественные журналисты и правозащитники", - уточнила Денисова.

Она добавила, что в семьях украинских политзаключенных Кремля остались без родительской опеки 207 несовершеннолетних детей.