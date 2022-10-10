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Названо кількість жертв та постраждалих внаслідок нічного удару по Запоріжжю

Фото: внаслідок удару по Запоріжжю загинула людина (t.me/kurtievofficial)
Автор: Наталія Юрченко

Внаслідок нічного ракетного удару по Запоріжжю загинула щонайменше одна людина. Також відомо про постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.

"Станом на шосту годину ранку відомо про одну загиблу людину. Щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться у повідомленні.

Фото: внаслідок удару по Запоріжжю загинула людина (t.me/kurtievofficial)

За словами Куртєва, поранення внаслідок удару отримали п'ятеро осіб. Серед постраждалих є дитина. У неї порізи від уламків скла.

На місці влучання ракети продовжуються пошуково-рятувальні роботи.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти знову атакували Запоріжжя. Ворожа ракета вдарила по багатоповерхівці.

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ЗапоріжжяОбстрілракетный удар