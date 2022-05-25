UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Названо имя российского генерала, руководившего разграблением ЧАЭС

Фото: ЧАЭС (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Офис Генерального прокурора Украины обнародовал фото и назвал имя российского генерала, который руководил армией оккупанта во время захвата и разграбления ЧАЭС. Это - генерал-майор полиции РФ Олег Якушев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову.

По ее словам, Олег Якушев во время оккупации Чернобыльской АЭС исполнял обязанности старшего оперативной группы Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ.Этот генерал-майор руководил операцией по незаконному удержанию АЭС под контролем войск страны-агрессора. По его приказу с предприятия похищено более 2000 единиц имущества. От станков, оборудования, инструментов и офисной техники до мебели и одежды. Захватчики похитили со станции имущества на более чем 26 млн грн.

Также они полностью вывели из строя Центральную аналитическую лабораторию, которая исследовала радиоактивные отходы на разных этапах обращения. Через это персонал не мог осуществлять контроль за ними.

"Прокуроры Вышгородской окружной прокуратуры Киевской области совместно с Нацполом и СБУ собрали достаточно доказательств, чтобы сообщить ему о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны", - сообщила Венедиктова

Напомним, 48 российских солдат в ближайшее время будут судить по подозрению в военных преступлениях. При этом расследуется около 13 тысяч подобных дел.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине