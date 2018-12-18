Названо число журналистов, которые погибли в 2018 году

Иллюстративное фото (УНИАН)

Афганистан оказался самой опасной страной для журналистов - здесь убили 15 работников СМИ

В течение 2018 года как минимум 80 журналистов погибли или были убиты во время исполнения своих профессиональных обязанностей. Об этом сообщила организация "Репортеры без границ", передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В отчете организации говорится о периоде до 1 декабря 2018. Отмечается, что более половины работников СМИ погибли в пяти странах: Афганистане (15 убитых журналистов), Сирии (11), Мексике (девять), Йемене (восемь) и Индии (шесть).

Также шестеро работников СМИ погибли в США, из них четверо - во время нападения на местную газету Capital Gazette в штате Мэриленд.

"Более половины журналистов - 49 человек - убили целенаправленно за их профессиональную деятельность", - отмечают "Репортеры без границ".

Еще 36 журналистов по данным организации погибли за пределами кризисных регионов мира. В частности, речь идет о Мексике - многие из убитых там журналистов писали о коррупции или наркопреступность.

"Из 348 представителей СМИ, которые сейчас находятся за решеткой, более половины заключили в пяти странах: Китае, Египте, Турции, Иране и Саудовской Аравии... Около 150 из заключенных не являются профессиональными журналистами. В частности, в Китае можно попасть за решетку просто за пост в соцсети.

Напомним, по версии журнала Time человеком года стала группа журналистов, среди которых также саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, убитый в саудовском консульстве в Турции.