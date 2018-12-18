Названо кількість журналістів, які загинули у 2018 році

Ілюстративне фото (УНІАН)

Афганістан виявився найбільш небезпечною країною для журналістів - тут убили 15 працівників ЗМІ

Протягом 2018 року щонайменше 80 журналістів загинули або були убиті під час виконання своїх професійних обов'язків. Про це повідомила організація "Репортери без кордонів", передає РБК-Україна із посиланням на DW.

У звіті організації йдеться про період до 1 грудня 2018. Зазначається, що більше половини працівників ЗМІ загинули в п'яти країнах: Афганістані (15 убитих журналістів), Сирії (11), Мексиці (дев'ять), Ємені (вісім) та Індії (шість).

Також шестеро працівників ЗМІ загинули у США, з них четверо - під час нападу на місцеву газету Capital Gazette у штаті Меріленд.

"Понад половину журналістів - 49 осіб - вбили цілеспрямовано через їхню професійну діяльність", - зазначають "Репортери без кордонів".

Ще 36 журналістів за даними організації загинули за межами кризових регіонів світу. Йдеться, зокрема, про Мексику - багато з убитих там журналістів писали про корупцію чи наркозлочинність.

"Із 348 представників ЗМІ, які нині перебувають за ґратами, понад половина ув'язнена у п'яти країнах: Китаї, Єгипті, Туреччині, Ірані та Саудівській Аравії... Близько 150 з ув'язнених не є професійними журналістами. Зокрема, в Китаї можна потрапити за ґрати просто за пост у соцмережі.

Нагадаємо, за версією журналу Time людиною року стала група журналістів, серед яких також саудівський журналіст Джамаль Хашкаджі, вбитий у саудівському консульстві в Туреччині.