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Названі вживані авто, які з роками найменше втрачають у ціні

Понеділок 31 березня 2025 13:12
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Названі вживані авто, які з роками найменше втрачають у ціні Фото: вживані авто, які з роками найменше втрачають у ціні (newsroom.porsche.com)
Автор: Константин Широкун

Опубліковано рейтинг машин, які найменше та найбільше втрачають у ціні з роками. Насамперед фахівці з'ясували, що в середньому за цей термін автомобіль на ринку США втрачає 45,6% від початкової ціни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на iSeeCars.

Найбільш стійко тримаються пікапи (мінус 40,4%) та гібриди (40,7%). В останніх такий добрий показник, ймовірно, пояснюється тим, що на ринку багато гібридів марки Toyota. Кросовери втрачають значно більше - 48,9% ціни за п'ять років. Антирекорд поставили електромобілі, які знецінюються одразу на 58,8%.

Названі вживані авто, які з роками найменше втрачають у ціні

Не дивно, що рейтинг найбільшого падіння залишкової ціни очолив електричний кросовер Jaguar I-Pace з показником 72,2%. Бронза також дісталася електромобілю Tesla Model S (65,2%). А ось на друге місце несподівано вирвався представницький седан BMW 7-Series (67,1%).

У рейтингу найліквідніших машин перевага за спорткарами. Перші два рядки серед п'ятирічок на американському ринку вибороли дві моделі Porsche, які втрачають не більше 22% початкової ціни. На четвертому та шостому місці влаштувалися Chevrolet Corvette (27,2%) та Camaro (28,0%), а Ford Mustang (29,2%) посів восьмий рядок. Можна констатувати, що купівля спорткара – відносно непогане вкладення коштів.

Названі вживані авто, які з роками найменше втрачають у ціні

За підсумками свого дослідження аналітики iSeeCars наголосили, що падіння залишкової ціни є основною витратою при експлуатації автомобіля. Наприклад, різниця між вживаними гібридом і електромобілем у разі продажу може досягати кількох десятків тисяч доларів у вигляді втраченої вигоди.

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