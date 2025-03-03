Названі ТОП-3 сфер в Україні, у яких найчастіше фіксуються випадки корупції: подробиці

Середній показник такого роду випадків, сформований на підставі корупційного досвіду громадян - майже 30%. Однак із значним відривом “лідирують” саме будівництво і земельні питання.

Вона пояснила, що на основі відповідей респондентів, які брали участь в опитуванні, у минулому році у ТОП-5 сфер, де було найбільше корупційних проявів входять сфера будівництва і земельних відносин, державна і комунальна медицина, діяльність правоохоронних органів, діяльність сервісних центрів МВС, а також послуги закладів вищої освіти.

"На жаль, у цьому переліку зі значним відривом лідирує, якщо можна так сказати, будівництво і земельні відносини, про що свідчить корупційний досвід респондентів - майже 39% з них відмітили це. Далі йдуть правоохоронні органи - 23,4%, медицина - 21,8%, отримання вищої освіти - 22,5%, діяльність сервісних центрів МВС - 20,7%. Але, як ми бачимо, у сфері будівництва і земельних відносин показник майже вдвічі вищий ніж в інших сферах з цього переліку", - констатувала Шуляк.

Ініціатори корупційних ситуацій, додала вона, здебільшого саме посадовці, які або ж вимагають хабара або ж пропонують з його допомогою вирішити те чи інше питання. Так, середній показник ініціаторів таких ситуацій серед отримувачів послуг у цих сферах становить лише майже 11%. Відтак, показник щодо ініціаторів - посадовців - майже 26%, тобто у минулому році такі випадки траплялись вдвічі частіше.

При цьому Шуляк наголосила - сфера будівництва займає перші місця у корупційних антирейтингах вже далеко не перший рік. Втім, якщо говорити про останні 4 роки, то відсоток корупційних проявів в ній дещо зменшився. Так, якщо у нинішньому році це майже 39%, то у 2021 році - 52,5%. Найнижчий відсоток у цей період був у 2022 році, але тоді причиною стала війна.

Парламентарка також повідомила, що до найбільш корупційних елементів у сфері містобудування сьогодні відносять, зокрема, надання містобудівних умов і обмежень, встановлення охоронних зон та видача будівельного паспорта забудови і контроль за дотриманням будівельних норм.

Щоб уникнути першого, наголосила вона, має бути запроваджена практика, коли формувати та реєструвати містобудівні умови та обмеження уповноважений орган буде з використанням ЄДЕССБ, відмову - з переліком підстав з посиланням на норми, а також рекомендацію як виправити порушення. При цьому надсилати заявнику МУО/відмову він повинен буде у спосіб, яким була подана заява”, - пояснила Шуляк.

Крім цього, додала вона, у законодавстві слід передбачити чіткі причини для відмови, порядок оскарження рішень органів місцевої влади та процедуру повторного звернення. Усе це має відбуватись обов’язково з використанням ЄДЕССБ, а не в ручному режимі.

Нардепка також вказала, що не менш значний корупційний ризик у будівельній сфері на сьогодні - розроблення та затвердження детальних планів територій (ДПТ). З допомогою них громади могли змінювати цільове призначення земельних ділянок і виділення їх під забудову.

"Цей корупційний інструмент роками використовували окремі будівельні компанії у змові з місцевою владою, оскільки законодавство це дозволяло. Але з 1 січня 2025 року вступила в силу заборона щодо ДПТ і відтепер виділення земельних ділянок під забудову можливе лише за допомогою плану просторового розвитку (ППР), що означатиме фактичний знак "стоп" для хаотичної забудови і різних видів земельного рейдерства", - резюмувала Олена Шуляк.