Названі ТОП-10 кращих автомобілів 2025 року за версією американців

Враховувалася й ціна щодо конкурентів. У результаті були обрані найбільш надійні, безпечні, приємні в управлінні та доступні моделі.

Переконливу перемогу здобули японські автовиробники, чиї машини вибороли перемогу у семи класах із десяти. Переможець у категорії компактних легкових авто – седан Nissan Sentra. Його головними перевагами названо широкий набір систем безпеки вже в базовій комплектації та відмінне співвідношення ціни та якості.

У класі середньорозмірних легкових авто переможцем стала Toyota Camry: вона продемонструвала високий комфорт, практичність та економічність завдяки гібридній силовій установці.

Класи субкомпактних і компактних кросоверів залишилися за Subaru – у них були перші моделі Crosstrek і Forester відповідно. Перший похвалили за стандартний повний привід, економічність та відмінні ходові якості, а новий Forester – за гарну шумоізоляцію, просторі салону та багажника. Його головний і набагато популярніший конкурент, кросовер Toyota RAV4, теж не пішов без нагороди.

Гібрид RAV4 PHEV названий самим економічним кросовером. Третьою Toyota у списку переможців став великий кросовер Highlander Hybrid, який продемонстрував витрату палива на рівні компактних кросовкрів, володіючи незрівнянним простором і трьома рядами сидінь у салоні.

Найкращим компактним преміум-кросовером став Lexus NX 350h, забезпечивши корпорації Toyota майже половину призових місць у рейтингу. У класі преміальних середньорозмірних машин першість здобув BMW X5, ставши єдиною європейською моделлю серед переможців. Кросовер підкорив журі відмінних балансом усіх якостей, особливо динамікою, економічністю та багатою обробкою салону.

Найкращим електромобілем очікувано стала Tesla Model Y, яку відзначили за чудову динаміку за гарної дальності ходу. Нарешті, в класі компактних пікапів був першим економічний і приємний на ходу Ford Maverick. Ці дві моделі виявилися єдиними "американцями" у списку найкращих автомобілів на ринку США у 2025 році.