Названі регіони-лідери за кількістю зруйнованого та пошкодженого житла: повний перелік

Станом на початок березня у реєстр, який фіксує руйнування житлового фонду внаслідок російської агресії, внесено більше ніж 230 тисяч житлових обʼєктів. Лише за тиждень у нього вносять у середньому 500 нових обʼєктів, які зруйнували або пошкодили росіяни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга народу" Олени Шуляк.

Вона пояснила, руйнування, які відбуваються внаслідок повномасштабної війни, з травня 2023 року фіксуються у державному цифровому реєстрі - Реєстрі пошкодженого і знищеного майна (РПЗМ). Станом на початок березня цього року, в нього внесено більше ніж 260 тисяч обʼєктів і найбільша частка руйнувань - житловий фонд. Йдеться про 231 тисяч обʼєктів.

"Вже протягом трьох років ворог щодня руйнує українську цивільну інфраструктуру. Дуже показово, що прицільно він знищує саме житло наших громадян. Ми розуміємо, що по факту його набагато більше, оскільки далеко не всі обʼєкти можна оперативно внести у РПЗМ - комісії мають перевірити і документально підтвердити факт руйнування або знищення. А там, де ведуться бойові дії, або у прифронтових громадах це не одразу можна зробити швидко", - пояснила нардепка.

Вона додала, що за останній рік - з березня минулого року по березень поточного, кількість житлових будівель, зруйнованих чи пошкоджених росіянами і внесених у РПЗМ, зросла на 83 тисячі нових обʼєктів. Нові дані вносяться у Реєстр щодня. Так, у березні лише за один тиждень до реєстру внесли тисячу нових житлових обʼєктів, які зруйновані чи пошкоджені внаслідок війни. Найбільше такого житла вносилось з Донецької, Харківської, Київської, Херсонської, Запорізької областей.

"За останній рік у Донецькій області знищено або пошкоджено 81,8 тисячі житлових обʼєктів. На Харківщині - 42,6 тисячі, на Київщині - 29,9 тисячі, на Херсонщині - 19,2 тисячі, у Запорізькій області - 15,3 тисячі житлових обʼєктів. Ці 5 областей - сумні лідери за кількістю зруйнованого та пошкодженого росіянами житла. Це колосальні цифри”, - підкреслила парламентарка.

Вона нагадала, що власники житла, які внесене в РПЗМ, мають право на компенсацію "єВідновлення". Станом на березень українці подали вже більше ніж 170 тисяч заяв на компенсацію, а загальна сума погоджених виплат перевищила 32 млрд гривень. Більше того, майже 100 тисяч громадян, які подалися на компенсацію, її вже отримали.

Шуляк також наголосила, що програму "єВідновлення" потрібно розширювати - зокрема, для житла, яке знаходиться на тимчасово-окупованих територіях. Для цього не потрібні зміни до діючого закону - наразі рішення тільки за урядом.