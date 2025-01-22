Названі найпопулярніші в Україні вживані авто з США за 2024 рік

Впродовж минулого року українці придбали майже 41,7 тисячі вживаних легкових авто із США. Це становить 19% від усіх, вперше зареєстрованих у 2024 році вживаних легкових авто.

Відносно минулого року, попит на вживані авто з США зріс на 46%. Середній вік "американців" з пробігом, що торік поповнили український автопарк, становить 5,8 роки. Найбільша частка з цієї кількості (45%) належить машинам з бензиновими двигунами.

Далі йдуть:

електромобілі - 36%

гібридні авто - 7%

автомобілі з ГБО – 6,5%

дизельні – 5,5%

До ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

Tesla Model 3 - 4521 од.;

Tesla Model Y - 3984 од.;

Ford Escape - 2747 од.;

Jeep Cherokee - 2492 од.;

Volkswagen Passat - 2344 од.

Для порівняння, у минулому році українці придбали майже 14,4 тисячі легкових авто, ввезених з Китаю, що на 18% більше, ніж у 2023 році. Цікаво, що з цієї кількості нових було 11 тисяч одиниць, +37% порівняно з минулим роком; та вживаних – понад 3,3 тисячі одиниць (-20%). Таким чином, у 2024 році автомобілі китайського походження охопили 16% українського ринку нових легкових авто. В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" становила 1,5%.