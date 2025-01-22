Названі найпопулярніші в Україні вживані авто з США за 2024 рік
Впродовж минулого року українці придбали майже 41,7 тисячі вживаних легкових авто із США. Це становить 19% від усіх, вперше зареєстрованих у 2024 році вживаних легкових авто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".
Відносно минулого року, попит на вживані авто з США зріс на 46%. Середній вік "американців" з пробігом, що торік поповнили український автопарк, становить 5,8 роки. Найбільша частка з цієї кількості (45%) належить машинам з бензиновими двигунами.
Далі йдуть:
- електромобілі - 36%
- гібридні авто - 7%
- автомобілі з ГБО – 6,5%
- дизельні – 5,5%
До ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:
- Tesla Model 3 - 4521 од.;
- Tesla Model Y - 3984 од.;
- Ford Escape - 2747 од.;
- Jeep Cherokee - 2492 од.;
- Volkswagen Passat - 2344 од.
Для порівняння, у минулому році українці придбали майже 14,4 тисячі легкових авто, ввезених з Китаю, що на 18% більше, ніж у 2023 році. Цікаво, що з цієї кількості нових було 11 тисяч одиниць, +37% порівняно з минулим роком; та вживаних – понад 3,3 тисячі одиниць (-20%). Таким чином, у 2024 році автомобілі китайського походження охопили 16% українського ринку нових легкових авто. В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" становила 1,5%.
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