Названі найбільш популярні нові авто у 2024 році: перелік

За підсумками 9 місяців з початку року Toyota Corolla стала лідером світового ринку нових авто, незважаючи на зменшення продажів відносно аналогічного періоду минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укравтопром ".

Аналітики зазначають, що більшість популярних машин продемонстрували спад продажів порівняно з минулим роком. Також вперше за багато років у статистику не потрапив жоден автомобіль німецького бренду. До десятки потрапило два електромобілі та кілька гібридів.

Перелік ТОП-10 моделей за продажами у 2024 році виглядає таким чином:

Toyota Corolla – 901 991 од. (-1,9%);

Tesla Model Y – 865 868 од. (-6,5%);

Toyota RAV4 – 836 258 од. (+13,7%);

Ford F-Series – 733 754 од. (-1,3%);

Honda CR-V – 601 374 од. (+5,9%);

Chevrolet Silverado – 525 193 од. (-0,5%);

Hyundai Tucson – 497 606 од.(-2,4%);

Toyota Camry – 474 973 од. (-8,9%);

Kia Sportage – 448 693 од. (+4,9%);

BYD SONG – 442 275 од. (+42,2%).

Нагадаємо, що впродовж листопада в Україні було зареєстровано трохи більше 5,2 тисячі нових легкових авто. Це на 3% менше ніж торік. Відносно жовтня 2024 року споживча активність на авторинку зменшилась на 10%.

Для порівняння, всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 207 тисяч уживаних легкових авто, що на 8% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.