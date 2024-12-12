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Названы наиболее популярные новые авто в 2024 году: перечень

Четверг 12 декабря 2024 14:11
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Названы наиболее популярные новые авто в 2024 году: перечень Фото: названы самые популярные новые авто в 2024 году (media.toyota.co.uk)
Автор: Константин Широкун

По итогам 9 месяцев с начала года Toyota Corolla стала лидером мирового рынка новых авто, несмотря на уменьшение продаж относительно аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укравтопром".

Аналитики отмечают, что большинство популярных машин продемонстрировали спад продаж по сравнению с прошлым годом. Также впервые за много лет в статистику не попал ни один автомобиль немецкого бренда. В десятку попало два электромобиля и несколько гибридов.

Перечень ТОП-10 моделей по продажам в 2024 году выглядит следующим образом:

  • Toyota Corolla - 901 991 ед. (-1,9%);
  • Tesla Model Y - 865 868 ед. (-6,5%);
  • Toyota RAV4 - 836 258 ед. (+13,7%);
  • Ford F-Series - 733 754 ед. (-1,3%);
  • Honda CR-V - 601 374 ед. (+5,9%);
  • Chevrolet Silverado - 525 193 ед. (-0,5%);
  • Hyundai Tucson - 497 606 ед.(-2,4%);
  • Toyota Camry - 474 973 ед. (-8,9%);
  • Kia Sportage - 448 693 ед. (+4,9%);
  • BYD SONG - 442 275 ед. (+42,2%).

Напомним, что в течение ноября в Украине было зарегистрировано чуть более 5,2 тысячи новых легковых авто. Это на 3% меньше чем в прошлом году. Относительно октября 2024 года потребительская активность на авторынке уменьшилась на 10%.

Для сравнения, всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 207 тысяч подержанных легковых авто, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

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