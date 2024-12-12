Названы наиболее популярные новые авто в 2024 году: перечень
По итогам 9 месяцев с начала года Toyota Corolla стала лидером мирового рынка новых авто, несмотря на уменьшение продаж относительно аналогичного периода прошлого года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укравтопром".
Аналитики отмечают, что большинство популярных машин продемонстрировали спад продаж по сравнению с прошлым годом. Также впервые за много лет в статистику не попал ни один автомобиль немецкого бренда. В десятку попало два электромобиля и несколько гибридов.
Перечень ТОП-10 моделей по продажам в 2024 году выглядит следующим образом:
- Toyota Corolla - 901 991 ед. (-1,9%);
- Tesla Model Y - 865 868 ед. (-6,5%);
- Toyota RAV4 - 836 258 ед. (+13,7%);
- Ford F-Series - 733 754 ед. (-1,3%);
- Honda CR-V - 601 374 ед. (+5,9%);
- Chevrolet Silverado - 525 193 ед. (-0,5%);
- Hyundai Tucson - 497 606 ед.(-2,4%);
- Toyota Camry - 474 973 ед. (-8,9%);
- Kia Sportage - 448 693 ед. (+4,9%);
- BYD SONG - 442 275 ед. (+42,2%).
Напомним, что в течение ноября в Украине было зарегистрировано чуть более 5,2 тысячи новых легковых авто. Это на 3% меньше чем в прошлом году. Относительно октября 2024 года потребительская активность на авторынке уменьшилась на 10%.
Для сравнения, всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 207 тысяч подержанных легковых авто, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
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