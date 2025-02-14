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Названі найбільш популярні кольори автомобілів у світі: рейтинг

П'ятниця 14 лютого 2025 14:11
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Названі найбільш популярні кольори автомобілів у світі: рейтинг Фото: названі найбільш популярні кольори автомобілів у світі (newsroom.porsche.com)
Автор: Константин Широкун

Експерти хімічного концерну BASF проаналізували тренди 2024 року та назвали відтінки, які були найбільш популярними у всьому світі. У лідерах залишаються білий, чорний та сірий, а ось рейтинг хроматичних відтінків зазнав несподіваних змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт BASF.

Абсолютний лідер – білий. У середньому у світі його частка у 2024 році склала 34%. На другому місці розташувався чорний із 22%, на третьому та четвертому — сірий та сріблястий, які набрали 17% та 8% відповідно.

Серед хроматичних кольорів першість утримує синій й блакитний із семивідсотковою часткою. При цьому популярність білого, синього та сріблястого знизилася, а чорного, сірого та жовтого зросла. У червоний фарбували 4% машин, у зелений – 2%. Бежевий, коричневий, помаранчевий та фіолетовий набрали по 1%, а частка золотистих автомобілів становила лише 0,5%.

У різних регіонах смаки споживачів різняться. Так, у Європі, на Близькому Сході та в Африці, як і раніше, переважали нейтральні тони, особливо білий і чорний. У Європі в моду знову увійшов бежевий, майже подвоївши частку.

У США на тлі охолодження інтересу до білих та чорних кольорів різко зросла популярність сірого – на 10%. В Азії вибирають універсальний чорний, а також жовті тони, але не яскраві, а пастельні, що асоціюються з "розумними" технологіями.

Названі найбільш популярні кольори автомобілів у світі: рейтинг

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