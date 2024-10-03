Названы фавориты на Нобелевскую премию мира: кто в списке

В преддверии объявления Нобелевской премии мира 11 октября эксперты называют несколько ключевых фаворитов, среди которых Агентство ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР), Международный суд и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В 2024 году, отмеченном войнами в Газе и Украине, комитет может сосредоточиться на гуманитарных организациях, которые помогают гражданскому населению, пострадавшему от вооруженных конфликтов.

Букмекеры также рассматривали российского диссидента Алексея Навального и украинского президента Владимира Зеленского как возможных претендентов. Однако, согласно правилам, Навальный, который умер в феврале в колонии, не может быть награжден посмертно, а шансы Зеленского невелики из-за продолжающейся войны в Украине.

На фоне глобальных конфликтов и гуманитарных кризисов комитет, возможно, обратит внимание на БАПОР, которое играет ключевую роль в поддержке палестинских беженцев. В то же время, присуждение премии этой организации может вызвать споры, учитывая обвинения в участии некоторых ее сотрудников в нападениях на Израиль в 2023 году.

Некоторые эксперты полагают, что Нобелевская премия мира может быть присуждена Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу за его усилия по укреплению международного миропорядка. Возможен также вариант, что премия в этом году не будет вручена, что уже происходило 19 раз в истории премии.

Нобелевская премия мира - одна из самых престижных международных наград, ежегодно присуждаемая за выдающийся вклад в укрепление мира. Учреждена Альфредом Нобелем в конце XIX века.

Лауреатами премии становятся личности и организации, внесшие значимый вклад в разрешение международных конфликтов, продвижение прав человека, разоружение и другие сферы, способствующие миру.

Процесс присуждения премии достаточно сложен и включает в себя выдвижение кандидатур, рассмотрение их Норвежским нобелевским комитетом и, собственно, объявление лауреата.

Премия вручается в Осло, Норвегия, и сопровождается денежной наградой, размер которой варьируется из года в год.