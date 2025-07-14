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Названі 10 найкращих технічних вишів України: хто очолив рейтинг 2025 року

Понеділок 14 липня 2025 06:40
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Названі 10 найкращих технічних вишів України: хто очолив рейтинг 2025 року Фото: Освіта в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні оприлюднили перелік найкращих технічних університетів 2025 року. У топ-10 увійшли заклади, які показали найвищі результати в консолідованому рейтингу ЗВО.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані "Освіта.ua".

Як формувався рейтинг

Для оцінювання використали три незалежні джерела:

  • "Топ-200 Україна",
  • "Scopus",
  • "Бал НМТ на контракт".

Підсумкове місце університету визначали за сумою позицій у цих рейтингах. Якщо в якомусь із них ЗВО не був представлений, йому автоматично нараховували місце після останнього.

Хто потрапив у топ-10

Топ-10 технічних університетів України 2025:

  1. Національний університет "Львівська політехніка";
  2. НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";
  3. Національний технічний університет "Дніпровська політехніка";
  4. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";
  5. Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка";
  6. Вінницький національний технічний університет;
  7. Державний університет "Житомирська політехніка";
  8. Харківський національний університет радіоелектроніки;
  9. Український державний університет науки і технологій;
  10. Національний лісотехнічний університет України.

Названі 10 найкращих технічних вишів України: хто очолив рейтинг 2025 року
Десятка кращих технічних університетів України-2025 (скриншот)

Зазначимо, консолідований рейтинг ЗВО України щороку укладається як орієнтир для абітурієнтів, які обирають університети за якістю освіти, науковою активністю та конкурсними показниками.

Раніше РБК-Україна розповідало, що уряд ухвалив рішення про об’єднання університетів в Умані та Кам’янці-Подільському. В Умані педуніверситет приєднують до аграрного, у Кам’янці - два виші об’єднують у Подільський держуніверситет ім. Огієнка. Мета - створення сильних регіональних освітніх центрів і ефективне використання ресурсів.

Також ми писали, що в Україні скорочують кількість університетів через демографічний спад. Зараз лише 360 тисяч випускників шкіл, тоді як мережа вишів розрахована на 800 тисяч. До 2030 року кількість закладів вищої освіти, підпорядкованих МОН, планують зменшити до 100. Це частина реформи та євроінтеграції, яка має забезпечити якісну освіту і зберегти наукові школи.

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