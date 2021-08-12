Названа возможная сумма ущерба в бюджете-2021 из-за схем со "скрутками" НДС

В распоряжении редакции оказались документы, которые отмечают, что ситуация со "скрутками" усугубилась в течении пребывания нынешнего первого вице-премьер-министра и министра экономики Алексея Любченко на посту главы налоговой службы.

Так, согласно данным, собранным аналитиками, объем транзитно-конвертационного оборота за период с января по май 2021 года составил 12,4 млрд грн.

Наибольшее количество таких налогоплательщиков ожидаемо приходится на управления во Львовской, Донецкой, Киевской, Харьковской, Одесской областях, а также в Киеве.

Основные товарные группы, принимающих участие в конвертации: импортные товары, продукты питания, сигареты, горюче-смазочные материалы. Основная товарная группа на выходе - сельскохозяйственная продукция, предназначена для дальнейшего экспорта.

На основании списков компаний-участников конвертационных и "транзитных" схем, аналитики сделали выводы о ключевых бенефициарах и организаторах таких процессов.

В частности, в документе упоминаются львовский предприниматель Василий Костюк, которого называют "королем контабанды".

В Киеве главным бенефициаром скруток аналитики называют Вячеслава Стрелковского, который также регулярно фигурирует в публикациях о конвертационных центрах и "теплых" взаимоотношениях с налоговыми органами.

Кроме того, в столичном перечне скрутчиков оказались президент агрохолдинга AGR Group Мисак Хидирян, гендиректор Grainexpo EU Севак Чиркинян, соучредитель ООО "Торговый дом Столичный ювелирный завод" Юрий Карфик, фигурант публикаций о конвертационных центрах Игорь Стаковиченко.

В Днепропетровской области в перечень "скрутчиков", вошли президент хоккейного клуба "Приднепровск" Сергей Грибков, учредитель Интеркредитбанка и ряда других бизнесов в Днепре Владимир Тугай, предприниматели Николай Кононов, Андрей Кузнецов, Илья Никитин (группа Комбат).

В Харьковской области - Сергей Еськов (группа Дигма), на Волыни - Сергей Мостынец (импортер автомобилей и запчастей). Среди других регионов одним из ключевых бенефициаров скруток, по данным аналитиков, является одесский предприниматель Андрей Бобогло.

По мнению авторов документа, ситуация со скрутками сложилась из-за бездействия должностных лиц ГНС, поскольку у налоговиков есть целый перечень инструментов для отработки и предупреждения формирования и распространения сомнительного налогового кредита. Это подтверждают и данные отчета ВСК по расследованию обстоятельств скруток.