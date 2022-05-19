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Названа сумма, которую госбюджет недополучил с введением льготной растаможки автомобилей

Автомобиль на иностранных номерах (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Менее, чем за полтора месяца действия льготной растаможки автомобилей, с 9 апреля по 15 мая, в Украину ввезено 76,5 тысячи подержанных транспортных средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статистику Государственной таможенной службы Украины.

Общая сумма налоговых льгот за таможенные платежи составила 8,5 миллиарда гривен. В среднем на оформление одного ввозимого автомобиля на украинской границе тратится 45 минут. Самым продуктивным днем ​​импорта автомобилей было 10 мая: тогда на территорию Украины ввезли 4817 автомобилей. Больше всего автомобилей растаможено на Волынской, Львовской и Закарпатской таможнях.

Ранее сообщалось, что украинские власти решили ограничить количество пунктов растаможивания автомобилей из Европейского Союза для собственных нужд из-за неуместного образования очередей на границе. Нулевая пошлина на растаможку авто для собственных нужд будет работать только на восьми пунктах пропуска.

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Растаможка евробляхГосударственная таможенная служба