Названа сума допомоги, яку Пенсійний фонд України отримав від США

Загальна сума прямої бюджетної підтримки, наданої урядом США протягом 2022-2024 років, склала близько 30 млрд доларів. З них Пенсійний фонд України отримав 12,7 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Рахункової палати .

Допомога від США була реалізована через кілька основних угод:

Проєкт "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine) - 27,05 млрд доларів, з них для ПФУ - 12,7 млрд доларів.

Додаткова угода № 8 до Угоди про виконання завдання у сфері розвитку (09.07.2022 № TF0B9122) - 1,7 млрд доларів.

Грант Цільового фонду багатостороннього донорського співробітництва (21.04.2022 № TF0B8350) - 1,1 млрд доларів.

Аудити та їх результати

Рахункова палата в межах чотирьох аудитів здійснила перевірку використання частини прямої бюджетної підтримки США Україні.

Результати аудитів свідчать, що фінансова підтримка, надана Україні США, "використовувалася ефективно та відповідно до визначених цілей".

"Вона була вирішальним фактором стійкості країни, особливо на початку широкомасштабного вторгнення. Партнерські кошти дали змогу уникнути кризи у сфері соціальних виплат, своєчасно виплачувати пенсії та заробітні плати, підтримати систему охорони здоров’я та забезпечити базові гуманітарні потреби населення", - йдеться в повідомленні.

Бюджет Пенсійного фонду

Нагадаємо, бюджет Пенсійного фонду України складається з двох основних частин - це страхові внески майбутніх пенсіонерів та кошти державного бюджету на виплату спеціальних пенсій чиновникам, військовим та іншим категоріям. Крім пенсій на ПФУ в останні роки поклали багато других функцій, наприклад виплати субсидій, кошти на які йдуть виключено з бюджету.

За 2024 рік до бюджету ПФУ з усіх джерел фінансування надійшло 856,1 млрд гривень, з яких власні доходи - 566,0 млрд гривень, кошти державного бюджету 249,0 млрд гривень, кошти на виплату пільг і житлових субсидій - 39,7 млрд гривень.

Пряма бюджетна підтримка з боку США у 2025 році не планується.