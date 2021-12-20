UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Названа стоимость пробного ВНО в 2022 году

Автор: Мария Кучерявец

В Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) рассказали, сколько будет стоить пробное ВНО в 2022 году. Сумма стартует от 213 гривен и будет регулироваться в соответствии с регионом проведения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр УЦОКО.

"Региональные центры оценивания качества образования определили стоимость проведения пробного ВНО. Она различается по регионам и колеблется в пределах от 213 грн до 309 грн", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, такой разброс связан с особенностями организации пробного ВНО, в частности со стоимостью печати и доставки материалов в том или ином регионе, а также прогнозируемым количеством тестирований и т. д.

Напомним, регистрация для участия в пробном ВНО продлится в течение 5-22 января 2022 года.

В частности, пробное тестирование с украинского языка, украинского языка и литературі состоится 19 марта.

А уже 26 марта - по истории Украины, математике, математике (задания уровня стандарта), биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языках.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВНО