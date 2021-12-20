Названа стоимость пробного ВНО в 2022 году

"Региональные центры оценивания качества образования определили стоимость проведения пробного ВНО. Она различается по регионам и колеблется в пределах от 213 грн до 309 грн", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, такой разброс связан с особенностями организации пробного ВНО, в частности со стоимостью печати и доставки материалов в том или ином регионе, а также прогнозируемым количеством тестирований и т. д.