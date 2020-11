Названа победительница Miss Nationality Ukraine 2020

В Киеве выбрали победительницу Всеукраинского проекту Miss Nationality Ukraine 2020, финал которого состоялся в субботу 31 октября, в Киеве

Церемония прошла в ресторанном комплексе D.Fleur. Miss Nationality Ukraine 2020 - это не только конкурс красоты, это образовательная платформа, которая развивает скиллы женственности в четырех сферах жизни: творчество, тело,

ум и энергия. Ведущим события стал харизматичный Василий Чебаненко. Начал финальное шоу фантастический балет Dance Divas Show под руководством талантливой Марины Моисеевой, которая была хореографом-постановщиком дефиле финалисток конкурса. На сцене выступали всеми любимые артисты, а именно, талантливая Марта Адамчук, невероятная вокалистка кавер- бэнда Do not Tell Mom - Marishka Green, Victory Shade и другие. Финальные постановки порадовали экзотическими и очень зрелищными дефиле.

Финалистки конкурса продемонстрировали образы от известных украинских брендов среди которых: FOBERINI, Victoria Ivankovich, Tendens, Vesna Accessories, PIDLIPSKA.

За безупречную чистоту и сохранение первозданного вида дизайнерских изделий заботится сеть химчисток 5asec.

За прически и макияж финалисток отвечали официальные партнеры мероприятия - Beauty Studio Kodi, S.G.Proff, Анна Богуславская и визажисты школы Анны Богуславской, beauty coworking Yourspace, визажист Саша Реуцкова.

Среди других партнеров мероприятия: Первый настоящий Fragolino в Украине - Villa Mare. Подарки для финалисток подготовили: Cream Dream, Anna Cherry, Mon.Vol, Royce Star Service, Полезная кондитерская, сеть клиник Face Lab и другие.

В состав жюри вошли: 1. Екатерина Христиченко - директор всеукраинского проекту Miss Nationality Ukraine 2020 и основатель ивент агентства OBRANIcrew 2. Полина Ткач - Мисс Украина 2017, телеведущая, модель 3. Роза Аль Намри - телеведущая, мастер курса тележурналистов и ведущих университета культуры, слушательница Национальной академии государственного управления при Президенте Украины 4. Александр Ягодка - делегат European Business Association, основатель благотворительной организации YAHODKA Foundation. 5. Анна Кривец - модель, телеведущая FASHION TV 6. Вадим Олейник - музыкант, певец, актер, основатель лейбла Podvig Music - артист Oleynik 7. Анна Богуславская - визажист, тренер и судья международных конкурсов

по макияжу, основательница студии Анны Богуславской 8. Винникова Дарья - представитель Департамента молодежи и спорта Киевской городской государственной администрации.

В результате голосования членов жюри определилась Miss Nationality Ukraine 2020. Победительницей конкурса стала Дарья Драган под номером 5, которая и получила титул. Одним из сюрпризов на шоу стал торт от Юлии Волковской.

"Финалистки прошли большой апгрейд во время подготовки и в первую очередь они победили свой страх неуверенности. Каждая девушка имеет несравненную красоту, но не каждая может ее продемонстрировать верно, проект Miss Nationality Ukraine 2020 помогает в этом! На самом деле, мы не планировали этого, но в связи с ажиотажем и спросом - наша команда организаторов уже в

следующем месяце начинает кастинг проекта 2021 года" - призывает к участию директор проекта Христиченко Екатерина.

