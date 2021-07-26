Названа официальная причина экстренной посадки самолета "Белавиа" в РФ
Самолет белорусской авиакомпании "Белавиа", который летел по маршруту Минск - Анталия, экстренно сел в Москве из-за неполадки в одном из двигателей. Посадка совершалась с выключенным неисправным двигателем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Запад".
Сообщается, что во время выполнения рейса В2-9215 из Минска в Анталию с 189 пассажирами и 7 членами экипажа на борту на самолете Boeing 737-800 сработала сигнализация о неисправности одного из двигателей.
"В соответствии с инструкциями экипаж принял решение об отключении двигателя, снижении до высоты в 8000 футов и заходе на посадку в "Домодедово", - говорится в сообщении
Пассажирам будет предоставлен запасной самолет.
Напомним, ранее сообщалось, что самолет "Белавиа" подал сигнал бедствия над Россией и сменил курс для экстренной посадки в Москве.
Экипаж вышел на связь с московскими диспетчерами и сообщил о внезапном критическом росте температуры масла в двигателе.