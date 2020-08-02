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Названа область с наиболее высоким уровнем летальности от COVID-19

Кировоградская область, Воскресенье 02 августа 2020 16:56
Названа область с наиболее высоким уровнем летальности от COVID-19
Фото: коронавирус в Украине (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Летальность по всей стране едва превышает 2%

Средний уровень летальности от заболевания коронавирусом по Украине составляет 2,4%. При этом в трех областях этот уровень существенно превышен.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

По данным ЦОЗ, по состоянию на сегодня самые высокие показатели летальности от коронавируса зафиксированы в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях.

Напомним, за прошедшие сутки от заболевания коронавирусом умерли 16 украинцев; всего за сутки зафиксировали более 1100 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Также РБК-Украина писало, что от коронавируса умер руководитель центра первичной медицинской помощи во Львовской области; в этом году ему должно было исполниться 60 лет.

Кроме того, общее количество случаев коронавируса в мире превысило 18 млн; жертвами коронавируса стали 688 тысяч жителей планеты.

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