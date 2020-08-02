ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Названо область з найвищим рівнем летальності від COVID-19

Кіровоградська область, Неділя 02 серпня 2020 16:56
Названо область з найвищим рівнем летальності від COVID-19
Фото: коронавірус в Україні (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Летальність по всій країні ледь перевищує 2%

Середній рівень летальності від захворювання на коронавірус по Україні складає 2,4%. При цьому у трьох областях цей рівень суттєво перевищено.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

За даними ЦГЗ, станом на сьогодні найвищі показники летальності від коронавірусу зафіксовано у Кіровоградській (5,1%), Черкаській (3,9%), та Закарпатській (3,8%) областях.

Нагадаємо, за минулу добу від захворювання на коронавірус померли 16 українців; загалом за добу зафіксували понад 1100 нових випадків інфікування коронавірусом.

Також РБК-Україна писало, що від коронавірусу помер керівник центру первинної медичної допомоги у Львівській області; цього року йому повинно було виповнитися 60 років.

Крім того, загальна кількість випадків коронавірусу у світі перевищила 18 млн; жертвами коронавірусу стали 688 тисяч жителів планети.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся