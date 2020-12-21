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Названа главная тема заседания Совета ассоциации Украина-ЕС

Автор: Анастасия Рокитна, Марианна Присяжнюк

В феврале будет заседание Совета ассоциации Украина-ЕС. Там будут обсуждать соглашение об ассоциации.

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Об этом заявил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий на онлайн-брифинге.

Заседание состоится 11 февраля, отметил он.

"У нас будет в феврале, 11 февраля, заседание Совета ассоциации, где должен состояться предметный разговор относительно нашего соглашения об ассоциации", - сообщил Точицкий.

Напомним, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина вышла на второй уровень европейской интеграции. Сейчас в стране значительная масса законодательства приближена к стандартам Евросоюза.

Ранее РБК-Украина писало, что в ближайшее время со стороны ЕС не ожидается никаких крупных политических шагов дальнейшей европейской интеграции Украины. При этом Евросоюз помогает Украине стать ближе в аспектах экономики, стандартов, бизнеса и науки.

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