Назван лауреат премии Довженко: кто получил награду

"Присудить Государственную премию Украины имени Александра Довженко в 2021 году кинорежиссеру, сценаристу Ворожбит Натали Анатольевне - за выдающийся вклад в развитие украинского киноискусства", - говорится в указе.

При этом отмечается, что размер премии в этом году установлен в размере 200 тысяч гривен.

Отметим, что Наталья Ворожбит - украинская режиссер и сценарист. Она написала сценарии к таким фильмам, как "Киборги" и "Дикое поле", а также сериала "Поймать Кайдаша".

В прошлом году Ворожбит дебютировала как режиссер с фильмом "Плохие дороги". Кинолента состоит из пяти новелл о жителях Донбасса, чья жизнь проходит по обе стороны от линии разграничения.

Фильм получил награду Verona Film Club Award в параллельной программе Венецианского кинофестиваля "Неделя критики", а также три награды Национальной премии кинокритиков "Киноколо".