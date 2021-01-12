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Назначение субсидий в 2021 году: куда обращаться с 1 января

Киев, Вторник 12 января 2021 10:43
Назначение субсидий в 2021 году: куда обращаться с 1 января
Фото: деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

С 1 января 2021 году в Украине меняется процедура назначения субсидий тем гражданам, которые ранее их не получали. Обращаться можно в местные громады или дистанционно.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Как отметили в пресс-службе, за оформлением субсидии можно обратиться:

  • - лично к должностному лицу территориальной общины, в ЦНАП, а также в орган социальной защиты населения в городах областного значения;
  • - дистанционно через веб-сайт Минсоцполитики;
  • - заполнив заявление и декларацию и отправив ее по почте в орган социальной защиты населения.

"Назначение жилищной субсидии и информирование заявителя о результатах рассмотрения документов происходит в срок до 10 дней или до 30 дней в исключительных случаях - если это требует составления акта обследования материально-бытовых условий проживания семьи и принятия соответствующего решения комиссией при местных органах власти", - говорится в сообщении.

В Минсоцполитики напомнили, что с марта 2020 года в связи с установлением карантина действует норма об автоматическом переназначении субсидии на следующие периоды без обращения граждан. Таким образом, на текущий отопительный период субсидия в автоматическом режиме была переназначена для 2,7 млн домохозяйств.

Кроме этого, на период карантина введена упрощенная процедура оформления субсидии для граждан, которые потеряли работу и зарегистрировались в центрах занятости, а расчет размера субсидии до конца действия карантина проводится на увеличенные на 50% социальные нормы потребления отдельных услуг (газ для приготовления пищи и подогрева воды, электроэнергия, водоснабжение)

Напомним, с 1 января 2021 года субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг будут выдавать по новым правилам, поскольку управление соцзащиты прекратят личный прием.

Как сообщало РБК-Украина, в государственном бюджете на 2021 год расходы на выплату жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных и предусмотрены в сумме 36,6 млрд гривен, что на 1,5% меньше, чем в 2020 году.

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