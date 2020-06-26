Назначение Шкарлета и новые вспышки коронавируса в ЕС: новости за 25 июня

Коллаж РБК-Украина

Кабинет министров назначил Сергея Шкарлета и.о. министра образования, суд отпустил Владимира Омеляна под личное обязательство, в 30 странах ЕС произошли новые вспышки коронавируса. Подробнее о том, что произошло в четверг, 25 июня, - в материале РБК-Украина

Кабмин назначил Шкарлета и.о. министра образования

Кабинет министров назначил Сергея Шкарлета временно исполняющим обязанности министра образования и науки. Такое решение правительство приняло в ходе заседания.

Об этом заявил глава Кабмина Денис Шмыгаль, передает РБК-Украина.

Идея назначения Шкарлета вызвала в обществе неоднозначную реакцию, так как ранее он фигурировал в ряде скандалов.Чем известен Сергей Шкарлет, назначенный новым и.о. главы МОН Украины - читайте на Styler.

В Кабмине назвали сумму нанесенного ущерба инфраструктуре из-за паводков

Сильные паводки на западе Украины уже повлекли ущерб инфраструктуре на более 200 млн гривен. Объекты инфраструктуры повреждены в четырех областях страны. Об этом на брифинге сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает РБК-Украина.

По его словам, непогода вызвала повреждение или разрушение объектов инфраструктуры в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях.

Суд отпустил Омеляна под личное обязательство

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну в виде личного обязательства. Его подозревают в оформлении документов, что привело к недополучению 30,5 млн гривен в госбюджет. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Мера пресечения действует до 19 августа. В случае ее несоблюдения, она может быть ужесточена. Постановление суда обжалованию не подлежит.

Новые вспышки коронавируса произошли в 30 странах ЕС

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена ростом заболеваемости COVID-19 в Европейском регионе. За последние недели вспышки коронавируса произошли в 30 странах Европы. Об этом сообщает BBC.

По словам директора регионального бюро ВОЗ в Европе Ханса Клюге, в 11 странах, включая Украину, ускоренная передача вируса привела к "значительному возрождению" эпидемии.

Суд отказался восстановить Семочко в должности замглавы Службы внешней разведки

Верховный суд отказался восстанавливать Сергея Семочко в должности первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины. Иск Семочко оставили без рассмотрения. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда.

В своем иске Семочко просил признать противоправным и отменить указ президента от 12 апреля 2019 года №143/2019 о его увольнении с должности в СВР, а также восстановить его в этой должности.

Жертву изнасилования в Кагарлыке взяли под круглосуточную охрану

Потерпевшую в деле об изнасиловании в Кагарлыке взяли под круглосуточную охрану. В ее доме также оборудовали тревожную кнопку вызова полиции.

Также названа дата окончательной ликвидации отдела полиции в Кагарлыке

В Польше с моста упал автобус, есть погибший и десятки раненых

В столице Польши Варшаве с моста Грота-Ровецкого упал пассажирский автобус. Один человек погиб, 23 получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщает местное издание Onet Warszawa.

Инцидент произошел 25 июня. Автобус свалился с виадука моста высотой около 5 метров. На момент аварии в транспортном средстве находилось 40 пассажиров.

Лукашенко заявил о вмешательстве России во внутренние дела Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия и Польша вмешиваются во внутренние дела и выборы в стране. Он собирается обсудить это с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает издание БелТА.

По его словам, применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в выборы в Беларуси.

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