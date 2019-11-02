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Призначений новий керівник поліції Закарпатської області

Новини » Суспільство     02.11.2019 - 16:16
Призначений новий керівник поліції Закарпатської області
Фото (facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice/)

Олександр Канцидайло призначений новим начальником Головного управління Національної поліції у Закарпатській області

Новим начальником Головного управління Національної поліції у Закарпатській області став полковник поліції Олександр Канцидайло. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Повідомляється, що начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе сьогодні, 2 листопада, представив нового начальника Головного управління Національної поліції у Закарпатській області.

"Сьогодні, 2 листопада, в Головному управлінні Нацполиции в Закарпатській області відбулося представлення нового керівника поліції Закарпаття. Ним став 42-річний полковник поліції Олександр Канцидайло, який службу в органах внутрішніх справ розпочав у 1999 році оперуповноваженим", - повідомляє прес-служба поліції.

Канцидайло раніше був заступником начальника департаменту оперативно-технічних засобів Національної поліції.

Нагадаємо, раніше був призначений новий начальник поліції в Запорізькій області. Глава Нацполиции України Сергій Князєв представив нового керівника ГУНП в Запорізькій області Миколи Лушпієнка.

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