Назначен новый президент Венецианской комиссии

Новым президентом Венецианской комиссии стала Клэр Бази-Малори. Она заменила на этом посту Джанни Букиккио, который занимал должность с 2009 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета Европы.

Известно, что экс-президент Джанни Букиккио продолжит работу с Венецианской комиссией как специальный представитель.

"Клэр Бази-Малори, член Конституционного совета Франции с 2010 года, избрана новым президентом Венецианской комиссии", - говорится в сообщении.

В частности, уже сегодня, 10 декабря начинается ее двухлетний срок полномочий, а уже в 2023 году она будет иметь право на переизбрание.

Что о ней известно

Выпускница Национальной школы управления во Франции (1978-1980 гг), Клэр Бази-Малори занимала множество различных постов во французском правительстве, от старшего государственного аудитора Счетной палаты Франции (1990-1994 гг) до директора больниц в Счетной палате.

Она была членом Комиссии по компенсации потерь жертв за антисемитское законодательство (1999-2002 гг), и посредником в сотрудничестве с академическим сообществом по указу об изменении статуса профессоров (2009 г.).

Клэр Бази-Малори получила такие награды, как кавалер Почетного легиона (2009 г.) и кавалер Национального ордена "За заслуги" (2005 г.).