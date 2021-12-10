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Призначено нового президента Венеційської комісії

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П'ятниця 10 грудня 2021 13:42
Призначено нового президента Венеційської комісії Фото: новопризначений президент Венеційської комісії Клер Базі-Малорі (conseil-constitutionnel.fr)
Автор: Марія Кучерявець

Новим президентом Венеційської комісії стала Клер Базі-Малорі. Вона замінила на цій посаді Джанні Букіккіо, який перебував на посту з 2009 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ради Європи.

Відомо, що екс-президент Джанні Букіккіо продовжить роботу з Венеціанською комісією як спеціальний представник.

"Клер Базі-Малорі, член Конституційної ради Франції з 2010 року, обрано новим президентом Венеційської комісії", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, вже сьогодні, 10 грудня розпочинається її дворічний термін повноважень, а вже у 2023 році вона матиме право на переобрання.

Що про неї відомо

Випускниця Національної школи управління у Франції (1978-1980 рр.),Клер Базі-Малорі займала безліч різних посад у французькому уряді, від старшого державного аудитора Рахункової палати Франції (1990-1994 рр.) до директора лікарень у Рахунковій палаті.

Вона була членом Комісії з компенсації втрат жертв через антисемітське законодавство (1999-2002 рр.), і посередником у співпраці з академічним співтовариством за указом про зміну статусу професорів (2009 р.).

Клер Базі-Малорі отримала такі нагороди, як кавалер Почесного легіону (2009 р.) та кавалер Національного ордену "За заслуги" (2005 р.).

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Венецианская комиссия
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