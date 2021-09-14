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Назначен новый глава "Укравтодора": кто им стал

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Киев, Вторник 14 сентября 2021 11:20
Назначен новый глава "Укравтодора": кто им стал Фото: новым главой "Укравтодора" стал Евгений Кузькин (ukravtodor)
Автор: Анастасия Рокитна

Правительство назначило нового главу "Укравтодора". Им стал Евгений Кузькин.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Правительственный портал".

В распоряжении указано: "назначить Кузькина Евгения Юрьевича главой Государственного агентства автомобильных дорог Украины".

Он будет на этой должности до 19 мая 2022 года с оплатой труда в соответствии с законодательством.

Что известно о Кузькине

Евгений Кузькин - доктор экономических наук, имеет почетное звание "Заслуженный экономист Украины". Награжден орденом "За заслуги" II степени.

На протяжении карьеры работал на экспертных и руководящих должностях в Финансовом управлении Харьковской ОГА, Государственной налоговой инспекции в Харьковской области, занимал должность заместителя министра финансов Украины, возглавлял Департамент местных бюджетов Министерства финансов и Департамент планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета и отчетности "Укравтодора".

С июня 2020 года находился в должности первого заместителя главы "Укравтодора".

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