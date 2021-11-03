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Назначен и.о. министра защиты окружающей среды Украины

Автор: Сергей Новиков

Кабинет министров назначил исполняющего обязанности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Кадровое решение принято после того, как сегодня с должности министра был уволен Роман Абрамовский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

"Временно возложено исполнение обязанностей министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины на Руслана Стрельца", - сообщил он.

Отметим, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что именно замминистра защиты окружающей среды Руслан Стрелец будет и.о. министра после отставки Абрамовского.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов объяснил его увольнение тем, что руководство страны было недовольно тем, как министерство выполняет указы президента.

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Кабинет Министров Украины