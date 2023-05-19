НАЗК внесло індійського виробника підшипників до списку міжнародних спонсорів війни

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАЗК.

Як повідомляється, причиною стало те, що CK Birla Group та її дочірня компанія National Engineering Industries Limited (NEI) (бренд NBC Bearings) допомагають російському ВПК заміщувати критично важливі європейські та американські деталі для військової техніки, а саме підшипники.

Виробництво підшипників у Росії та імпорт з інших країн

Підшипники - критична деталь для багатьох типів техніки: танків, інших броньованих і гусеничних машин та авіації. До того ж вони необхідні для функціонування залізниці - основного способу російського військового постачання та й усієї російської логістики загалом.

Попри видиму простоту цієї деталі, росіяни не здатні виготовляти підшипники достатньої якості та в достатній кількості. Тільки у 2020 році Росія імпортувала підшипників на 419 млн доларів, і 55% цього обсягу походило з країн Європи та Північної Америки, а найперше з Німеччини - 16%.

Після широкомасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року європейські та американські виробники підшипників залишили російський ринок. Через брак цих деталей головні танкобудівні й танкоремонтні підприємства РФ повністю зупинилися. Значні проблеми виникли в конструюванні літаків, кораблів, підлодок та обслуговуванні поїздів.

Чому індійська компанія CK Birla Group потрапила до списку спонсорів війни

За даними НАЗК, однією з компаній, що вирішила допомогти російському ВПК у побудові та відновленні російської армії, стала CK Birla Group та її бренд підшипників NBC Bearings. Так, згідно митних даних, за період з квітня 2022 по березень 2023 частка NBC Bearings в імпорті підшипників з Індії до Росії становила 38,4%, на загальну суму $12,3 млн.

Основним покупцем в Росії стала група компаній "Европейская Подшипниковая Корпорация" (ЕПК) - російський промисловий конгломерат, чия продукція активно використовуються в процесі виготовлення локомотивів, авіації, ракетних комплексів та іншої військової техніки.

Інша дочірня компанія групи CK Birla, виробник цементу Ultratech, уже потрапляв до санкційних новин, закуповуючи вугілля у російської СУЕК за юані задля обходу доларових санкцій.