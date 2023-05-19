НАПК внесло индийского производителя подшипников в список международных спонсоров войны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу НАПК.

Как сообщается, причиной послужило то, что CK Birla Group и ее дочерняя компания National Engineering Industries Limited (NEI) (бренд NBC Bearings) помогают российскому ВПК замещать критически важные европейские и американские детали для военной техники, а именно подшипники.

Производство подшипников в России и импорт из других стран

Подшипники - критическая деталь для многих типов техники: танков, других бронированных и гусеничных машин и авиации. К тому же они необходимы для функционирования железной дороги - основного способа российского военного снабжения и всей российской логистики в целом.

Несмотря на видимую простоту этой детали, россияне не способны производить подшипники достаточного качества и в достаточном количестве. Только в 2020 году Россия импортировала подшипников на 419 млн долларов, и 55% этого объема происходило из стран Европы и Северной Америки, а в первую очередь из Германии - 16%.

После широкомасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 г. европейские и американские производители подшипников покинули российский рынок. За неимением этих деталей главные танкостроительные и танкоремонтные предприятия РФ полностью остановились. Значительные проблемы возникли в конструировании самолетов, кораблей, подлодок и обслуживании поездов.

Почему индийская компания CK Birla Group попала в список спонсоров войны

По данным НАПК, одной из компаний, решившей помочь российскому ВПК в построении и восстановлении российской армии, стала CK Birla Group и ее бренд подшипников NBC Bearings. Так, согласно таможенным данным, за период с апреля 2022 года по март 2023 года доля NBC Bearings в импорте подшипников из Индии в Россию составляла 38,4%, на общую сумму $12,3 млн.

Основным покупателем в России стала группа компаний "Европейская Подшипниковая Корпорация" (ЭПК) - российский промышленный конгломерат, чья продукция активно используется в процессе изготовления локомотивов, авиации, ракетных комплексов и другой военной техники.

Другая дочерняя компания группы CK Birla, производитель цемента Ultratech, уже попадал в санкционные новости, закупая уголь у российской СУЭК за юани для обхода долларовых санкций.