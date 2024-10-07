НАЗК повторно перевірить декларацію голови Хмельницького обласного МСЕК

Національне агентство з питань запобігання корупції проведе повторну перевірку декларації голови Хмельницького обласного МСЕК Тетяни Крупи. Причиною стали "нові обставини".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАЗК.
Як нагадали в НАЗК, під час обшуків у Крупи виявили лише готівкою близько 6 млн доларів. Але такої суми у деклараціях зазначено не було.
"Такі обставини є підставою для повторної перевірки декларації, незважаючи на те, що раніше НАЗК вже здійснило повну перевірку декларації за 2023 рік, встановило ознаки недостовірних відомостей", - розповіли правоохоронці.
У НАЗК запевнили, що результати повторної перевірки будуть оприлюднені на сайті агентства.
Нагадаємо, що нещодавно українські правоохоронці розкрили чергову схему ухилення від мобілізації. Як з'ясувалося, її організувала голова Хмельницького обласного МСЕК Тетяна Крупа. Вона "продавала" чоловікам довідки про інвалідність, якими вони могли виїхати за кордон.
Результати обшуків у Крупи стали резонансними - у неї виявили близько 6 млн доларів готівки.
Також виявилося, що сім'я підозрюваної має велику кількість нерухомості в кількох областях України, елітними авто і не тільки.
Крупі сьогодні, 7 жовтня, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також для неї передбачили можливість внести заставу у розмірі 500 млн. гривень.
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