НАЗК повторно перевірить декларацію голови Хмельницького обласного МСЕК

Як нагадали в НАЗК, під час обшуків у Крупи виявили лише готівкою близько 6 млн доларів. Але такої суми у деклараціях зазначено не було.

"Такі обставини є підставою для повторної перевірки декларації, незважаючи на те, що раніше НАЗК вже здійснило повну перевірку декларації за 2023 рік, встановило ознаки недостовірних відомостей", - розповіли правоохоронці.

У НАЗК запевнили, що результати повторної перевірки будуть оприлюднені на сайті агентства.