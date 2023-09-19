НАЗК перевіряє обставини виїзду за кордон водія і чоловіка голови Харківської облради

"Ми проводимо моніторинг способу життя стосовно голови Харківської обласної ради за повідомленнями, які були розміщені у ЗМІ. І ця ж сама інформація надійшла до нас у письмовому вигляді від заявників", - заявив Новіков.

Як відомо, нещодавно колишній народний депутат України від Радикальної партії Олега Ляшка Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію, що чоловік голови Харківської обласної ради Тетяни Єгорової-Луценко бізнесмен Віталій Луценко восени минулого року виїжджав за кордон разом з водієм своєї дружини на службовому авто.

За його даними, 5 жовтня 2022 року водій голови Харківської обласної ради Валерій Ключко, під виглядом волонтера, внесеного до системи "Шлях", на службовому автомобілі Skoda Super B, номерний знак АХ 0044 НЕ відвіз Віталія Луценка з Харкова до аеропорту міста Кишинів, перетнувши Державний кордон у пункті пропуску Могилів-Подільський.

У Франції, за словами Мосійчука, чоловік Єгорової Луценко "підписував документи щодо купівлі акцій та призначення його президентом компанії MIDI AU SOLEIL, що володіє рестораном на набережній Канн".

Він зазначив, що, за даними французьких реєстрів, Віталій Луценко – резидент Франції та співвласник і бенефіціар компанії LE FOLIE'S, що володіє нічним клубом-рестораном у Ніцці під назвою No Name.

Сама Єгорова-Луценко заявила, що представники забороненої в Україні партії ОПЗЖ намагаються її скомпрометувати. При цьому вона не спростовувала публічно висловлену Мосійчуком інформацію.