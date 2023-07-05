НАЗК має понести відповідальність за перевищення повноважень, - юрист

За його словами, створення НАЗК списків компаній - "міжнародних спонсорів війни" - не передбачено законом, тому нерідко має вибірковий характер.

"Є компанії, які продовжують працювати в Росії (Leroy Merlin, Raiffaisen) - і при цьому дивним чином до них немає жодних претензій в Україні. Такі подвійні стандарти дивують. Ви або всіх ганяєте, або робите принаймні якусь правову базу, якісь критерії визначаєте, тому що зараз є варіант санкцій РНБО, але паралельно з'явилася купа структур, які на свій розсуд відбирають і стигматизують компанії за їхню нібито причетність до ринку агресора чи капіталів з РФ чи щось ще. Це створює дуже нездорову обстановку всередині країни", - зазначає юрист.

За його словами, згідно із законом НАЗК має вичерпний перелік функцій: формування антикорупційної політики, перевірка декларацій чиновників, перевірка законодавчих актів на корупційні ризики.

"НАЗК публікує різні списки - вільна творчість, вони не мають жодної юридичної сили. Це дуже "пахне" кримінальною статтею "перевищення повноважень", - попереджає юрист.

На його думку, такими діями урядовці відлякують від України міжнародні компанії.

"Нормальна людина з країни з нормальною правовою традицією навіть не подумає, що українські чиновники можуть просто придумати собі функціонал і "клепати", які їм захочеться документи", - пояснює юрист і додає, що в окремих випадках може виникнути питання навіть про досить серйозну відповідальність за підрив обороноздатності країни.

Наприклад, створення перешкод для постачання критичного для армії обладнання, як це було із внесенням до списку спонсорів війни брендів Hikvision та Dahua - постачальників відеокамер для вітчизняних дронів.

"Ця історія взагалі має бути кваліфікована як державна зрада та підрив обороноздатності держави. НАЗК створює штучні перешкоди для збирання необхідних армії вітчизняних дронів, перекриваючи ввезення в Україну критично необхідних компонентів для їхнього виробництва. Абсолютно деструктивна позиція", - зазначає Загородній і нагадує, що за аналогічною статтею було притягнуто до відповідальності посадовця Міноборони за корупцію щодо постачання продовольства для армії.

Нагадаємо, раніше Сергій Позняк заявив, що дії НАЗК зривають виробництво різних типів ударно-розвідувальних дронів для ЗСУ, в тому числі в межах державних проєктів United24, що підриває обороноздатність України.

Економічний експерт Борис Кушнірук заявив, що чорні списки стали корупційною годівницею для чиновників НАЗК, які допомагають деяким хитромудрим рейдерам шляхом адміністративного втручання переділити на свою користь ринки та чужий бізнес.