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Наземна операція Ізраїлю в Секторі Газа може тривати до півроку, - Bloomberg

Неділя 29 жовтня 2023 18:39
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Наземна операція Ізраїлю в Секторі Газа може тривати до півроку, - Bloomberg Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Ізраїль ввів війська і танки в північну частину Сектора Газа в рамках другої і більш тривалої фази війни проти ХАМАС. Очікується, операція Ізраїлю може тривати до шести місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами кількох офіційних осіб, очікується, що кампанія триватиме від шести тижнів до шести місяців.

Мета, за словами офіційних осіб, відрізняється від попередніх конфліктів із Сектором Газа, коли планувалося залишити ХАМАС пошкодженим, але стійким. Тепер же уряд хоче знищити ХАМАС як організацію і домогтися того, щоб Сектор Газа перестав бути джерелом антиізраїльського насильства, кажуть чиновники, які попросили не називати їхніх імен, обговорюючи делікатні питання.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня бойовики ХАМАСу вторглися на територію Ізраїлю. Після цього Ізраїль почав операцію проти терористів. Її наступним етапом може стати наземна операція в секторі Газа.

Водночас евакуація із Сектора Гази була неможлива, оскільки анклав фактично був заблокований. Єгипет від початку бойових дій не відкривав КПП "Рафах".

Пізніше Ізраїль пообіцяв знищити терористичне угруповання ХАМАС, що править Сектором Газа, в помсту за найсмертельніший напад на єврейське цивільне населення з часів Голокосту.

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Ізраїль Сектор Газа
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