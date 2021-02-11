Назаров: системы оповещения граждан о ЧС введены еще в 2017, их надо использовать

"Сегодня ехал на юг Украины и смущен ситуацией на дорогах. Киев парализован: дорога утром на работу у некоторых жителей столицы занимает несколько часов. Пробки - 10 баллов", - написал Юрий Назаров.

Председатель Smart City напомнил, что масштабный проект по оповещения киевлян о чрезвычайных ситуациях был реализован еще в 2017 году, когда он возглавлял один из департаментов КГГА.

"Чтобы киевляне не выезжали на авто и были готовы к погодным катаклизмам, еще в 2017 году мы совместно с мобильными операторами начали разработку системы смс-оповещения. Использовали также Телеграмм, Вайбер и Мессенджер Фейсбук. Почти год велись переговоры с представителями мобильных операторов по решению организационных и финансовых вопросов. Ранее мы сообщали о непогоде, о запрете въезда крупногабаритного транспорта в города, информировали о перекрытии дорог и о ситуации на дорогах. Сегодня же киевляне не получили ни одного сообщения", - рассказал Назаров.

По его словам, несмотря на то, что городская власть Киева планировала сообщать не только о чрезвычайных ситуациях "непреодолимой силы", но и, например, об аварии на трубопроводах, были обсуждены и различные условия отправки уведомлений.

"Система информирования была создана за счет городского бюджета, а ее распорядителем является Управление по вопросам гражданской защиты исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА)", - подчеркнул Юрий Назаров.

"Все решения уже готовы и испытаны - нужно только их "поднять" и снова запустить. Надеемся, власть будет ими пользоваться. Ведь вопрос общественного оповещения - это вопрос национальной безопасности", - добавил председатель Smart City.

Также он напомнил о портале clean.kyivcity.gov.ua, где в режиме онлайн можно увидеть, где работает коммунальная техника.

"Местное руководство имеет доступ к информации о количестве и причинах не активированной техники, а также имеет возможность подключиться к системе видеонаблюдения и в режиме реального времени проверить качество уборки. Для отслеживания выхода транспорта и контроля уровня расходных материалов, на всю технику были установлены GPS трекеры и бортовые компьютеры. Данные отображаются на специальном портале", - разъяснил Назаров.

Существующий алгоритм оповещения населения, который 4 года назад был создан в Киеве, уже давно и успешно используется в Нидерландах, Греции, Литве, Румынии и других странах. Там где действует Европейская служба общественного оповещения EU-Alert, которая оповещает население о чрезвычайных ситуациях через мобильную связь.