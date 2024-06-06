"Наче бейсбольна битка". Усик назвав несподіваного суперника з найсильнішим ударом
Абсолютний чемпіон світу в хевівейті Олександр Усик пригадав найважчий удар, якого зазнавав на професіональному рингу. Він стався до зустрічі з британцем Тайсоном Ф'юрі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 3 Knockdown Rule.
Українець визнав "Циганського Короля" найсерйознішим суперником, із яким перетинався в ринзі. Однак, найбільше клопоту потужними випадами завдав інший британський боксер.
"Ф'юрі – найважчий суперник, але не найжорсткіший панчер. Тому що Дерек Чісора – дуже сильний хлопець. Один із його ударів поцілив у рукавиці, а я подумав: "Господи, наче бейсбольна битка", – пригадав Усик.
Український чемпіон зустрівся з Чісорою у жовтні 2020 року. Поєдинок тривав усі 12 раундів, а перемогу судді одностайно віддали Усику. Тоді він завоював титул WBO Intercontinental.
Хто такий Дерек Чісора
Уродженець столиці Зімбабве – Хараре, до Сполученого Королівства переїхав із родиною у 16 років. На професіональному рівні дебютував у 2007 році.
Володів низкою другорядних титулів, був чемпіоном Сполученого Королівства та Співдружності націй (2010-2011) і чемпіоном Європи (2013-2014). У 2021-2022 рр. претендував на титул чемпіона світу в хевівейті за версією WBC. Загалом провів на профі-рингу 47 поєдинків – 34 перемоги, 13 поразок.
Прізвисько – "Війна". Один із чотирьох боксерів, які вистояли всі 12 раундів проти Віталія Кличка, тричі програв Ф'юрі.
До слова, раніше пригадали найважливіші перемоги Усика на професіональному рівні.
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