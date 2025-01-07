Найважливіші авто минулого: ТОП-5 етапних моделей

Benz Patent Motor-Wagen, 1886 р.

Перший у світі автомобіль Карл Бенц будував довго і наполегливо, цілих дванадцять років. І при тому свідомо мав на увазі індивідуальний транспорт нового типу, спроможний стати товаром і придатний для загального вжитку. Здається дивним (подивіться ще раз на рік випуску машини), але його основні інженерні рішення дожили до наших днів. Вже тоді у Бенца був поршневий чотиритактний двигун, рідинне охолодження, іскрове запалення, окремий газорозподільний механізм, трансмісія з диференціалом і зчепленням та навіть рейковий кермовий механізм. Колеса мали м'яку підвіску на пружних елементах, були гальма і для керування напрямком служило переднє колесо – щоправда, спочатку одне. В якості пального було обрано поширений і перспективний з точки зору масового виробництва продукт – бензин.

Ford T, 1908 – 1927 рр.

Цю машину незмінно хвалять, але при тому приписують їй цілу купу речей, до яких вона не має відношення. А її головна заслуга у тому, що вона задала світові стандарт загальнодоступного автомобіля – дешевого і при тому абсолютно адекватного. До настання епохи "Форд Т" всі машини були приблизно такими ж з точки зору комфорту і практичності, але через високу ціну доступними тільки багатіям. При тому що Model T був доступний кожному робітнику фордовських заводів, на яких її виробляли.

Секрет цієї машини перш за все в її техніці. Кожна її деталь від самого початку проектувалась з оглядом на низьку собівартість і масове виробництво. І при тому не можна сказати, що конструкція була суто бюджетною і користувач був дуже обмежений у чомусь. Відтак, не дивно, що це дітище великого Генрі Форда було розтиражоване у кількості 15 мільйонів екземплярів і продавалося по сьому світу.

Fiat Topolino, 1936 – 1955 рр.

Не те щоб це був маркетинговий аналог вищезгаданого "Форда", але певна концептуальна подібність в них проглядається. Ця симпатична машинка показала європейцям, що можна об’єднати в одній моделі доступність, компактність і практичність. І цій триєдиній ідеї була повністю підпорядкована конструкція малюка. Причому чи не найбільше зусиль конструктор Данте Джакоза приділив двигуну. Попри малий об’єм, 570-кубовий моторчик мав аж 4 циліндри, що дало йому потужність, динаміку і витривалість. Але справді вражаючими були розміри двигунця, який вийшов рекордно коротим – 38 см. Завдяки чому він помістився… повздовжно і відразу за бампером, спереду радіатора і спереду передньої осі. Це дало змогу за малих габаритів авто зробити у ньому доволі просторий салон.

VW Kafer, 1938 – 2003 рр.

Ще один народний автомобіль, причому в усіх сенсах. Заслуга "Жука" перед світовим автопромом – у незрівняній надійності при демократичній ціні. Машина випущена тиражом 21,5 млн. штук, продавалася по усьому світу протягом 65 років і випускалася паралельно з своєю власною реінкарнацією: стилізований під легенду Volkswagen New Beetle почали випускати ще у 1998-му. Якщо коротко: Volkswagen Kafer мав низьку ціну, повноцінний чотиримісний салон і славнозвісну німецьку якість. Цього вдалося досягти знов-таки завдяки раціональній, спеціально створеній конструкції і правильно підібраним матеріалам. Певно, чимала частка успіху наймасовішої машини в історії людства також у харизматичному дизайні Volkswagen Type 1.

Morris Mini, 1959 – 2000 рр.

Якщо говорити з точки зору інженерії, на сьогодні це поки що останній автомобіль нашої цивілізації – нічого принципово нового після "Міні" людство не винайшло. Як на нас, це друга (після Ford T) революційна модель світового автопрому. Щоб створити компактну і недорогу машину нового покоління, конструктор Алек Іссігоніс використав передній привод – вже відомий на той час тип компонування. Але вперше у світовій практиці він встановив двигун поперечно і зверху трансмісії – об'єднавши його в єдиний блок з коробкою передач. Новий тип передньої підвіски (свічкова) дав для цього додатковий простір.

В результаті усіх зусиль маленька машинка довжиною 3,05 м отримала цілком адекватний чотиримісний салон і окремий багажник. За подібною концепцією побудовано, певно, не менше 90 % автівок, які ми сьогодні бачимо на наших шляхах.

Якщо коротко

Звісно, коли хтось скаже, що наш список етапних моделей не повний, він буде правий. Певно, у перелік варто було б додати і перший серійний позашляховик 4х4 Bantam BRC, і перший хетчбек Renault 4, і кого-небудь з абсолютно безвідмовних "японців", і який-небудь народний спорткар від MG чи Chevrolet… Але залишимо ті розвідки до наступного разу – то вже буде зовсім інша історія.